21. desember vedtok styret i Finnmarkssykehuset budsjettet for 2024. En av de store beslutningene - styrt av direktør Hope - var å gi «styret» beskjed om å legge ned dagkirurgisk senter i Alta.

I et debattinnlegg, skrevet av Lena Nymo Helli, styreleder, og Ole Hope, adm. direktør, Finnmarkssykehuset sier de følgende: «Det er på tide å definere innholdet i videreutvikling av tilbudet ved Klinikk Alta. Raserer vi Alta? Det vedtatte budsjettet er faktisk et vedtak om oppbygging og styrking av Klinikk Alta. Dette er videreutvikling.»

Det er mulig hr Hope og fru Nymo Helli ikke har kontakt med virkeligheten - men å bygge opp ved å rasere et tilbud i Alta og forklare det som videreutvikling, er i det minste ganske sært - om ikke direkte lek med ord.

Og nu gode venner, skal vi slutte med å høre på slike folk som Nymo Helli og Hope. Styrelederen har ansvaret for at Finnmarksykehuset går med flere hundrede millioner i underskudd. Hun er komfortabelt med dette, men sier til Altaposten at som «styreleder er jeg ikke komfortabel med å utsette et vedtak til etter at Helse Nord har hatt sin høring.»

Hr. Hope var på sin side en katastrofe for helsetilbudet i Bergen med omegn. Det er bare å søke opp Direktør Hope + Bergensklinikken og følg linkene som står i artikkelen. SÅ har du svaret.

Kjære gode folk: Vi har akseptert lenge nok å bli styrt av karrierejegere fra sør. Karrierejegere som ikke en gang finner det attraktivt å bo i Finnmark. Eller i Nord-Norge. SÅ VIKTIG er vi ikke for dem. Men vi skal ikke respektere folk som ødelegger for vårt helsetilbud. Vi må slutte med det med en eneste gang.

Helt siden 2017 har Pasientfokus og teamet vårt sammen med dere jobbet målrettet med å synliggjøre denne manglende respekten politikere og helseforetak har gitt pasienter Alta og Kautokeino og våre distrikter. I over 70 møter med stortingspolitikere og ministere fra 2017 - 2020 har vi forklart at det som skjer i Finnmarkssykehuset og Helse Nord er en katastrofe for Finnmark - en katastrofe som siger sørover som trekkfuglene om høsten.

Men politikere på Stortinget har ikke lyttet. Nå reiser de i skytteltrafikk nordover med store ord med lite innhold - og bygger sitt parti opp mot valget i 2025. Til og med SV sin leder sier til NRK: «.. helseministeren går ut og trygger befolkningen i nord, og at man legger vekk de enorme planene med sentralisering og nedleggelse av helsetilbudet til folk. Fordi folk skal ha trygghet der man bor.»

Kloke ord? «Folk må ha trygghet der man bor.» Da er det viktig å huske på at SV ikke støtter sykehus til Alta, SV støtter ikke fødeavdeling til Alta, men støtter Hammerfest og Narvik - og Kirkenes når de har gode dager.

Kjære folk: Ikke la dere lure. Helt siden 1982 har noen politikere i Alta, blant annet tidligere ordførere fra Ap, Lars Bakken og Odd Arne Rasmussen, jobbet for sykehus - og de har sagt klart fra - hvis ikke det offentlige ser at vi blir forskjellsbehandlet så må vi bygge privatsykehus. Det ble det bråk av. Men det er faktisk 42 år siden 1982. Så vanskelige kår som helsetilbudet vi har i Alta og Kautokeino nå - så ingen av oss skulle komme.

Gode Folk: Vi må huske på at befolkningen i Alta har økt fra 11.500 innbyggere på 1970-tallet til 21.650 i 2023. Hammerfest ville hatt ca 10.000 innbyggere hvis de ikke var slått sammen med Kvalsund.

For egen del vil jeg si: Det er nok nu. Ikke stem på partier som har lurt deg før... det er disse partiene som tvinger oss til å se etter andre løsninger. Det er disse partiene som ødelegger den offentlige helsetjenesten - og som er ansvarlig for at styreledere i helseforetak og direktører i foretak kan fortsette å fikse gode lønninger til seg selv - mens bedriften de er satt til å styre går konkurs. Det er ikke du, det er ikke Odd Arne Rasmussen - det er heller ikke Pasientfokus og stortingsrepresentanten dere stemte inn ved Stortingsvalget i 2021 som er ansvarlig for det gale som skjer i Finnmarkssykehuset og Helse Nord. Jeg tror du vet hvem - og hva - som er problemet.

På vegne av Pasientfokus planlegger jeg et stormøte i Alta i januar. Vi inviterer til kaffe og den gode samtale om fremtiden for flokken vår sine helsetilbud. Det er faktisk nok nå.

Så er karrierestigen slik i helseforetakene: Når hr. Hope har bygd ned i Alta og kommet i mål med raseringen - så jakter han nok på direktørjobben ved UNN i Tromsø. De har det med å ansette sine egne uansett hvilke feil de har begått med statens penger - altså våre skattepenger som er vår forsikringspolise. Da ser jeg ikke bort fra at Hammerfest sykehus blir å miste mange gode tilbud - for de skal jo til Tromsø for å sikre økonomien ved universitetssykehuset. Mon om det er noen som i det hele tatt vil kjempe Hammerfest sykehus sin sak.

Hvis ikke DU og vi ser dette faresignalet da må vi pusse søvn ut av våre øyne. For Hope og hans like er ikke direktør for Pasientenes skyld. Men for sin egen lommebok.

Avslutningsvis: Hr. Hope har en lønn på rundt to millioner kroner i året. Han har gratis hus i Hammerfest, og 30 hjemreiser i året til Bergen. Du vet prisene på flybilletter i nord - bare regn ut hva dette koster en slunken sykehuskasse.

Så er det slik at Hr. Hope ønsket en bil til disposisjon i Hammerfest. Det fikk han. Bilen er leaset - men den var for liten etter hr. Hopes ønsker - og kravet om ny bil ligger for innfrielse. Var det noen som snakket om dårlig økonomi for helseforetaket? Og hvorfor er det ingen som skriver om dette?

Irene Ojala

Stortingsrepresentant

Pasientfokus Finnmark