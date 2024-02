Så gikk det altså som vi vel har skjønt lenge; tirsdag 27. februar trosset direktør Hope, styreleder Nymo Helli og styret i Finnmarkssykehuset alle krystallklare råd og advarsler fra et samlet medisinsk fagmiljø og vedtok nedlegging av dagkirurgien ved Klinikk Alta. Og det stopper visst ikke der, hvis ingen snart griper inn mot Hopes videre planer for en rasering av flere velfungerende helsetilbud…

Store økonomiske problemer i foretaket oppgis som grunn for nedleggelsen, ifølge NRK. Akkurat det burde ikke komme som en overraskelse på noen; sånn måtte det jo gå når sentrale politikere i Arbeiderpartiet, SV og Høyre – både i fylkeslagene i Finnmark og i moderpartiene deres sentralt – i flere tiår har motarbeidet ethvert krav om en uavhengig og faktabasert utredning av sykehusstrukturen i fylket vårt. Og utrolig nok: Med stilltiende aksept fra styrene både i Finnmarkssykehuset og Helse Nord.

Hensikten med denne innbitte motstanden mot oppdatert kunnskap er jo så absurd at det nesten er vanskelig å ta innover seg; nemlig å opprettholde en for lengst utdatert, dysfunksjonell og kostnadskrevende struktur fra 1950-tallet.

Fakta om demografi og endret bosettingsmønster i fylket vårt de siste femti år måtte man derfor for enhver pris – bokstavelig talt – unngå å få dokumentert. En helt uforståelig og totalt ødeleggende holdning, selvfølgelig. Og med katastrofale følger, som vi har sett; istedenfor en mest mulig effektiv, fremtidsrettet og bærekraftig utnyttelse av helseressursene for Finnmark, har vi i dag en sykehusstruktur som ikke er tilpasset endringene i bosettingsmønsteret i fylket.

Resultatet har selvfølgelig vært uunngåelig; et helseforetak med en fullstendig skakkjørt økonomi. I realiteten et konkursbo. Men åpenbart har man fortsatt ingenting lært. Nå prøver direktør Hope og styret utrolig nok å berge stumpene ved å skrive ut en ny resept på enda mer av den medisinen som ikke virker, men tvert imot vil gi flere skadelige bivirkninger i fremtiden. Gammel medisin utgått på dato. Det er nesten så man ikke tror det man ser og hører…

I et felles representantforslag for Stortinget ber Pasientfokus’ Irene Ojala og Venstres Alfred Bjørlo sammen med Bengt Rune Strifeldt og Bård Hoksrud fra FrP om at man nå griper inn, følger opp Stortingets og regjeringens føringer om utvikling og styrking av spesialisthelsetjenestene i Alta og stopper nedbyggingen av dagkirurgi-tilbudet.

«Nå setter vi vår lit til at Stortinget ser galskapen i det som skjer og redder dagkirurgien», sier Alta Venstres Trine Noodt. Vi får håpe det, men det avhenger jo blant annet av at Erna og Høyre våkner fra dvalen og kommer frem fra skjulestedet sitt. I alle årene sykehusstrukturen i Finnmark har vært tema – også i de åtte årene fra 2013 til 2021, da de selv satt med regjeringsmakt – har de vært Arbeiderpartiet bestevenner i denne saken.

Lite faglig og økonomisk gjennomtenkt, er altså den nådeløse dommen fra et samlet medisinsk fagmiljø over Hopes ødeleggende prestisjeprosjekt. Og nå har jo også SVs leder Kirsti Bergstø flere ganger den siste tiden gått knallhardt ut mot dette vedtaket.

Men hva med Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Kan de virkelig akseptere og være bekjent av denne sabotasjeaksjonen mot et velfungerende helsetilbud for over en tredel av Finnmarks befolkning, som direktør Hope, styreleder Nymo Helli og styret (med ett hederlig unntak) i Finnmarkssykehuset nå har vedtatt…?

Magnar Leinan