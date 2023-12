UiT, drivkraften i nord, har tusen tomme studieplasser. I tillegg kan UiT være i ferd med å gi bort flere tusen økonomistudenter til sørnorske handelshøgskoler.

Vi leser i media at UiT’s rektor er bekymret for tusen tomme studieplasser. Vi leser også kronikker om demokratiunderskudd og manglende medbestemmelse på UiT. Ledere og fakultetsdirektører tar valg som påvirker ansatte og studenter uten at vi blir hørt. Få tør å heve stemmen bortsett fra ansatte som nærmer seg pensjonsalderen.

Dette sier kanskje noe om akademisk ytringsfrihet og manglende engasjement på UiT. Yngre ansatte med framtida foran seg velger å være stille. De ser hvordan vi som ytrer oss blir behandlet av lederne og tar konsekvensen av dette. Vi som står bak denne kronikken, er en aksjonsgruppe som i over ett år har arbeidet med å belyse hvordan maktbruk, svak ledelse og en dysfunksjonell fakultetsstruktur kan være i ferd med å rasere en av UiT’s største suksesshistorier i nyere tid; nemlig Handelshøgskolen ved UiT.

Handelshøgskolen har utdannet flere tusen studenter

Noen studier tiltrekker seg mange studenter fordi de er relevante og etterspurte. Handelshøg­skolen ved UiT tilbyr attraktive økonomistudier i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. De siste tre årene har vi økt med over 300 studenter per år, og vi har nå langt over 3 000 studenter. Disse representerer rundt 20% av alle som studerer ved UiT. Vi har siden vår beskjedne oppstart i 2009 utdannet flere tusen kandidater som daglig fungerer som «drivkrefter i nord». Godt skolerte økonomer er vårt varige bidrag til samfunnet. Det er disse som er vår kunnskaps­kanal til næringsliv og forvaltning. Paradoksalt nok så er UiT i ferd med å gjøre denne suksesshistorien til et stort problem. Fakultets- og universitetsledelsen gjør det de kan for å gi bort disse studieplassene til universiteter i Sør-Norge som mangler studenter.

Vi ansatte på Handelshøgskolen har utviklet suksessen med begrensede ressurser. Etter at økonomi­miljøene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik var fusjonert i 2016, skulle vi starte en ny epoke med vekst og utvikling i våre studieprogrammer. Men UiT har ikke tildelt oss ressurser som står i stil med de verdier vi skaper. For over ett år siden startet en aksjonsgruppe blant ansatte ved Handelshøgskolen en prosess med å belyse og dokumentere det vi oppfatter som en meningsløs fakultetsstruktur.

Vi er innelåst i et naturvitenskapelig fakultet der biologer og fiskerifolk bestemmer vår framtid. Dette har ført til at vi har tapt verdifull tid og ressurser til å utvikle faglig bredde og kvalitet i økonomistudiene våre. UiT nekter å frigjøre oss fra lenkene. Kanskje fordi ledelsen synes det er greit at vi kryss-subsidierer de natur­vitenskapelige instituttene ved fakultetet. De to andre instituttene på fakultetet vårt har siden 2017 hatt en betydelig ressursvekst til tross for en beskjeden økning i antall studenter. Til sammenligning har Handelshøgskolen fått færre årsverk i samme periode, selv om studentmassen har økt kraftig.

Handelshøgskolen har i dag 30 studenter per lærer. Det er rundt 20 flere studenter enn det våre sør-norske handelshøgskolekonkurrenter har. AMB (Institutt for arktisk og marin biologi) har to studenter og NFH (Norges fiskerihøgskole) har fire per ansatt. Siden 2017 har Handelshøgskolen fått 1 090 nye studenter og vi har nå totalt 3 270 studenter. Disse skal betjenes med 3 færre ansatte enn vi hadde i 2017. NFH har fått 35 flere studenter i samme periode og AMB har fått 35 nye.

I samme periode har NFH og AMB fått henholdsvis 35 og 18 flere årsverk som er finansiert av fakultetets grunnbudsjett. Logikken bak denne skjeve ressursfordelingen til universitets- og fakultetsledelsen har vi problemer med å forstå. Dette har vi formidlet tydelig til vår styringskjede. Dersom Handelshøgskolen i fremtiden velger å bruke samme fordelingsnøkkel på antall studenter per ansatt som andre norske handels­høgskoler gjør, må vi halvere studenttallet vårt. I så fall sender vi mer enn 1 600 studenter ut av landsdelen.

Uten ressurser taper vi konkurransen om studenter og ansatte

En konsekvens av at vi blir nedprioritert, er at vi sliter med å gi våre mange studenter like god utdanningskvalitet som studenter får hos våre konkurrenter. Vi var først i Norge med å gi nettbaserte og samlingsbaserte utdanninger til studenter som ikke kan flytte til en av våre campusbyer. Det kunne for eksempel være en førskolelærer i Kautokeino som var i fast jobb, var gift og hadde tre barn. Hun ville utdanne seg i økonomi og ledelse for å kvalifisere seg til jobben som avdelingsleder i den lokale barnehagen. Eller det kunne være en sykepleier i Nordreisa og eller en læreri Øksfjord som hadde behov for mer kompetanse i økonomi og ledelse i forbindelse med opprykk. Vi har over 1 500 slike studenter som etterspør økonomiutdanninger. Disse menneskene er lokale drivkrefter i nord. Vi kan imidlertid ikke forlange at lærere med mer enn tusen studenter på et nettkurs skal kunne levere topp oppfølging til alle. Faren er stor for at vi vil miste vårt konkurransefortrinn når andre handelshøgskoler i Norge (eller utlandet) begynner å tilby nettutdanninger. Dette er institusjoner med en merkevare som vi ikke kan konkurrere mot. Hvem vil ha et stempel på sitt vitnemål hvor det står at du er utdannet økonom ved et fakultet for biologi og fiskeri (BFE)? Det er fare for at UiT nå er i ferd med å sløse bort hundretalls potensielle studenter.

Blant våre atten utdanningsprogram er siviløkonomstudiet flaggskipet. Det er flere hundre nordnorske ungdommer som studerer økonomi på bachelor- og masternivå i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Deres alternativ er tilsvarende utdanning i Bodø eller i Sør-Norge. Den store undervisningsbelastningen hos oss gjør det imidlertid vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere. Over tid forvitrer utdanningskvaliteten når våre lærere slutter og vi er for lite attraktiv til å rekruttere nye. Potensielle kandidater velger heller jobb hos våre konkurrenter sørpå. Der er undervisningsbelastningen mindre og forsknings­vilkårene bedre. Vi risikerer også at mange av våre fremtidige campusstudenter heller vil velge å studere der. I så fall blir de ikke drivkrefter i nord, men i sør.

Medbestemmelse, dialog og demokrati på avveie

Temaene vi diskuterer i denne kronikken har vi også belyst i tidligere kronikker. Kronikkene har vært vår kanal til å informere offentligheten, og ikke minst til vår øverste ledelse ved UiT. UiT ansatte Turid Moldenæs og Hilde M. Pettersen har på en utmerket måte tatt opp problemet med det demokratiske tomrommet ved UiT. De hevder i tråd med våre erfaringer at den fysiske distansen mellom oss undervisere og lederne i styringskjeden stadig blir større. Aksjonsgruppa for en bærekraftig handelshøgskole ved UiT føler avmakt i forhold til vår egen institusjon og styringskjede. Vi har forsøkt å komme i direkte fysisk dialog med styret og styrelederen vår. Det har begrenset seg til noen korte mailutvekslinger. Dette skaper ikke tillit mellom oss.

Vi har også gjennom «tjenesteveg» forsøkt å få til et fysisk møte med rektor ved UiT. Dette har ikke vært mulig. Det er vår dekan (biolog) som har påberopt seg ansvaret for å fremme handelshøgskolens budskap og frustrasjon. Men vi har ingen grunn til å tro at denne budbringeren er den som best kan formidle våre tanker, følelser og erfaringer. Det er vi som utgjør aksjonsgruppa, sammen med våre andre gode kollegaer, som har bidratt til den nordnorske suksesshistoria som Handelshøgskolen ved UiT er. Dette gjelder både innen undervisning og forskning i økonomisk-administrative fag. Som skolerte pedagoger og fagpersoner burde vi vel også være i stand til å formidle våre tanker til rektor om hvordan vi kan videreutvikle økonomifagene ved UiT. Vi har tross alt vist at vi er i stand til å rekruttere og utdanne et stort antall studenter. Det kan derfor være verdifullt for rektoren å snakke direkte med oss om hvordan vi sammen kan utvikle UiT til et mer attraktivt læringsmiljø for tusenvis av framtidige økonomistudenter.

Våre naturvitenskapelige kollegaer er selvsagt godt kvalifiserte i sine fag. Men biologer og fiskerikandidater er ikke rette talspersoner til å belyse, forklare og argumentere for oss på Handelshøgskolen. Dette har de dessverre ikke evnet så langt, og Aksjonsgruppas tillit til fakultetsledelsen er svekket. Vi runder av med å kopiere avslutningen i kronikken til Moldenæs og Pettersen: «Vi ønsker derfor både rektor og styreleder velkommen til å ta en nærmere kikk ned i hverdagsgrøten. Det kan være vel anvendt tid». Vi vil dessuten tilføye: «Denne grøten kan dere spise sammen med Aksjonsgruppa og andre ansatte i våre lokaler i Breivangvegen 23 i Tromsø». Hvis hverdagsgrøten smaker, håper vi på mer grøtspising i Alta, Harstad og Narvik.

Bernt Arne Bertheussen

UiT Handelshøgskolen Campus Tromsø

Jørund Greibrokk

UiT Handelshøgskolen Campus Alta

Odd Birger Hansen

UiT Handelshøgskolen Campus Harstad

Eva Jørgensen

UiT Handelshøgskolen Campus Alta

Øystein Myrland

UiT Handelshøgskolen Campus Tromsø

Svein Ottar Olsen

UiT Handelshøgskolen Campus Tromsø

Knut Ravlo

UiT Handelshøgskolen Campus Narvik

Kåre Skallerud

UiT Handelshøgskolen Campus Tromsø

Elsa Solstad

UiT Handelshøgskolen Campus Harstad

Sverre Braathen Thyholdt

UiT Handelshøgskolen Campus Tromsø