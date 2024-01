I et innlegg i papiravisa 11. januar ønsker Jan-Gunnar Winther, prorektor UiT Norges arktiske universitet, Arve Ulriksen, administrerende direktør Mo industripark, Petter Bjørkli, klyngeleder Energi i nord seg en massiv utbygging av havvind utenfor Nord-Norge samt en svært stor overføringskapasitet av strøm mellom Sør- og Nord-Norge.

Konsekvensen vil bli veldig høy strømpris i Nord-Norge.

Havvind

NRK hadde nylig en artikkel om det manglende kunnskapsgrunnlaget for utbygging av havvind i Norge. Satsing på havvind der vi knapt vet noe om naturen. Også Motvind Norge har nylig påpekt de store hullene i kunnskapsgrunnlaget og konsekvensene av havvind som:

«Havvindanlegg påvirke fiskerinæringen negativt. Store havområder gjøres utilgjengelige for fiske når det monteres vindturbiner. Fagfolk advarer om at vi ikke vet nok om hvordan havvindanlegg kan påvirke det biologiske mangfoldet i og rundt havet. Vi vet at mange sjøpattedyr kommuniserer via lydbølger, og at menneskeskapt støy kan forstyrre den finstemte kommunikasjonen. At trekkfugler og sjøfugler rammes hardt når det bygges ut vindindustri, er godt dokumentert.»

All de påviste manglende kunnskaper og konsekvensene ser det ut til at artikkelforfatterne vil hoppe over.

Ikke lønnsomt

Det er dokumentert er at havvindfeltet Hywind Tampen kostet norske skattebetalere nesten 8 milliarder kroner. Sørlige Nordsjø 2 vil krever ca 30 milliarder (23 + inflasjonsjustering) i offentlige subsidier/skattekroner fra ca år 2030 til 2045. Kostnadene for det planlagte flytende havområdet på Utsira Nord, er det ingen som vet, men det er anslag for at det er behov for ca 80 milliarder med subsidier. Det vil lett bli tilsvarende kostnader for andre utbygginger av flytende havvind. Slike subsidier vil må bevilges over statsbudsjettet og da gå på bekostning av andre offentlige oppgaver som bygging og drift av sykehus og veier.

Artikkelforfatterne viser til Energikommisjon som «sannhetsvitne» for bygging av havvind. Lars Sørgard professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH og leder av Energikommisjonen sier:

«Hvis Norge matcher utenlandske subsidier, er vi i en situasjon der vi subsidierer havvind for å sende kraft til en subsidiert grønn industri.»

Nettavisen hadde nylig en god analyse: «Men for å ha et produkt å eksportere, må Norge kunne tilby en pris verden er villig til å betale. Med 3 kroner per kWh, vil eksportmarkedet være minimalt.»

For at flytende havvind skal bli «lønnsom» for selskapene som vil bygge ut vindkraft, må altså prisen være opp mot 3 kroner pr kwh. Dette er det oss strømkunder, næringslivet og industrien må betale. I Nord-Norge har gjennomsnittsprisen de siste årene vært fra 10-50 øre pr kwh. Strømprisen settes gjennom Nordpool børsen. Den virker sånn at det er høyeste pris for den siste kwh som blir gjeldende for alle kundene. Det vil i praksis si at Nord-Norge kan få en strømpris på rundt 3 kr/kwh. Dette er selvfølgelig ikke bærekraftig.

Manglende overføringskapasitet

Nord-Norge har heldigvis vært forskånet fra de høye strømprisene det har vært i Sør-Norge de 2-3 siste årene. Ved en stor utbygging av overføringskapasiteten vil det lett føre til at Nord-Norge vil få sammen strømpris som Sør-Norge og resten av Europa. I tillegg vil alle kostnader ved utbygging av strømnettet fører til at nettleia øker, og som må betales av strømkundene.

Bjarne Jensen

Leder i havvindutvalget

Motvind Norge