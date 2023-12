Av Jarle Mjøen, politisk redaktør i Altaposten.

Mine kommentarer på NRKs Helgemorgen sist lørdag har utløst kritiske reaksjoner, og innspill med mål om å dempe frykten for nedbygging av uberørt natur i Finnmark. Dessverre er det etter min mening ikke faktagrunnlag for redusert frykt.

Situasjonen svært alvorlig

Fra Øst-Finnmark og Varanger Kraft advares det mot å ta planene som er meldt inn til NVE på alvor. For planer er en ting, linjekapasitet noe helt annet. Det vil kun være kapasitet i linjenettet for en liten del av de planlagte møllene. Det selv om 420 kV-linja fra Skaidi til Varanger realiseres.

Vi tror verken reindrifta, Sametinget eller naturvernorganisasjonene er blitt beroliget av budskapet til Finnmark Ap og Varanger Kraft. Finnmark Ap, som et mindretall i fylkestinget for Finnmark, hyllet regjeringens ja til elektrifisering av Melkøya. Vedtaket har utløst kraftplanen som både skal dekke opp for strømmen til Equinors elektrifiseringsplan, kraft til grønt skifte og nye industrietableringer. Regjeringens kraftplan har fått alle røde varsellamper å blinke hos reindrifta, Sametinget og alle som bor og lever i fraflytningsfylket Finnmark og har naturen på toppen av bolysttiltak.

Forfatter av dette innlegget, Jarle Mjøen, tror Statnett allerede har fått underhåndsbeskjed om at regjeringen vil gi forhåndstiltredelse for byggestart for linja Skaidi - Hammerfest. I så tilfelle reprise på Fosen-saken. Foto: Heiko Junge / NTB

Klondyke for ny vindkraft

Dessverre har Melkøya-elektrifiseringen og kraftplanen utløst tidenes klondyke-stemning hos nasjonale og internasjonale vindkraftprodusenter. I løpet av høsten er det presentert opp mot 30 nye planer om vindparker i Finnmark.

Hvordan planene teppelegger Finnmark med vindmøller illustreres godt gjennom NVEs kart. Det er ingen grunn til å tro at alle blir realisert. Det er heller ikke trolig at de fleste blir realisert. Det er faktisk grunn til å tro at det kan bli langvarige konflikter for i det hele tatt få etablert nye vindparker, ikke medregnet to som allerede har konsesjon for utvidelse.

Dessverre har regjeringen med energiminister Terje Aasland (Ap) i spissen skapt en stemning i Finnmark hvor frykt for en rasering av beiteland, framtidig næringsdrift og ikke minst ødelagte kvalitets naturområder, har gjort dialog og samarbeid mellom ulike interesser umulig.

Taperen kan fort bli helt nødvendig linjebygging og realisering av ny fornybar kraft, der skadene er mindre enn den samfunnsmessige gevinsten. Altaposten har hele veien vært opptatt av at 420 kV-linja østover skal bygges og legge grunnlag for verdiskaping i øst, men det er regjeringen som har skapt et annet «klima» med sitt Melkøya-vedtak

En vekker

Blant annet sier årsmøtet i samvirkeforetaket Alta Kraftlag, Finnmarks største energiverk, de nokså tydelig i sin ferske uttalelse.

«Det er bred enighet i fylket om behovet for- og nødvendigheten av å styrke linjenettet østover. Imidlertid bidrar «Kraftløftet» slik det er fremstilt av regjeringen til å undergrave legitimiteten og behovet for 420 kV linja, noe som vil skape grobunn for større motstand mot linje-føringen østover. Det svært høye antallet vindkraftprosjekter som nå er meldt inn til NVE, som en konsekvens av «kraftløftet», har ført til økt frykt og uro i befolkningen, til ubotelig skade på naturen og driftsgrunnlaget for reindrift, og skjerper arealkonfliktene som allerede er påtakelige i fylket.»

Alta-kampen x 5

Egentlig er det presist og nøktern formulert, og dermed ikke behov for å si særlig mer. Det er imidlertid grunn til å legge til at «roten til alt vond» er beslutningen om å bruke landstrøm til å avkarbonisere Melkøya, og ikke karbonfangst og lagring. Det skaper et enormt behov for ny kraft som totalt underkommuniseres av myndighetene, Finnmark Ap og slik det ser ut, også av Varanger Kraft.

Elektrifiseringen av Melkøya vil ifølge Equinors plan kreve 3,6 TWh strøm årlig. Produksjonen av Alta Kraftverk, som utløste en av Europas største miljøslag, gir årlig 0,7 TWh. Altså krever elektrifiseringen med landstrøm kraft tilsvarende produksjonen av fem Alta Kraftverk, som altså skal dekkes opp med nedbygging av uberørt natur i Finnmark.

Til slutt:

Eskalering av konfliktene knyttet til Melkøya-vedtak vil ifølge min analyse utløses i løpet av noen få uker. Midt tips er at regjeringen vil gi Statnett forhåndstiltredelse for bygging av linja Skaidi - Hammerfest innen utgangen av januar. Det vil være en reprise på Fosen-saken, og en konflikt av dimensjoner vi må tilbake til Alta-kampen for å finne noe lignende.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør

Altaposten