Dersom du som voksen gjør en alvorlig forbrytelse, er det da rett at det er dine barn som må ta straffen? Selvfølgelig ikke. Men det er nettopp det som nå skjer med Gazas barn. De blir straffet for forbrytelsene Hamas gjennomførte mot den jødiske befolkningen den 5. oktober d.å..

Under 2. verdenskrig døde over 6 mill. jøder i tyske konsentrasjonsleirer. Bøddelen var Hitler, offeret var alle jøder som ble drept. De ble drept ikke fordi de hadde gjort noe galt, men kun fordi de var jøder.

Verden er snudd på hodet. De som under 2. verdenskrig var ofrene, er nå blitt bøddelen, med sjefbøddel Netanyahu i front. Ofrene er palestinske barn og resten av sivilbefolkningen.

I krigen som nå herjer på Gaza, er mesteparten av de som blir drept ikke-tilhørende Hamas. Allikevel blir disse ofret gjennom utrulig brutalitet fra det israelske forsvar under ledelse av statsminister Netanyahu. Han gjør tilsvarende det Hitler gjorde under den 2. verdenskrig. Dreper for fote palestinske barn og voksne som intet har å gjøre med 5. oktober.

Selv synes jeg det er for jævlig å se på hvor jævlig det går an å bli mot en forsvarsløs og ubevæpnet befolkning. Det er ikke til å tru.

IDF ber befolkningen å dra til såkalte «sikre steder» for deretter å bombe nettopp disse stedene. De nekter befolkningen tilgang til mat, vann, medisiner og helsestell og jager dem omkring som kveg i en innhegning. Uskyldige dør hele tiden, enten av bomber eller sult og sykdom. Er ikke det folkemord og brudd på alt som heter medmenneskelighet og respekt for menneskeverd, ja så vet ikke jeg.

Råskapen er uten grenser, utøvd av et folk som selv ble utsatt for tilsvarende råskap i konsentrasjonsleirene under den 2. verdenskrig.

Jødene hadde sitt Eksodus fra Egypt ledet av Moses og Aron lang tid tilbake. Nå ser det ut som om sjefsbøllen planlegger palestinernes Eksodus fra Palestina inn i Egypt.

Historien til jødene har gjort at jeg i hele mitt lange liv har følt sympati for Israel, det gjør jeg ikke nå lengre.

Jeg har ingenting mot det jødiske folk, men særdeles mye imot den krigen og råskapen som staten Israel viser i pågående krig på Gaza. De pulveriserer hele Gazastripen. Nå har de til og med begynt med å hærta det som er igjen av sykehus. Ta de som er skyldig, men la vær å drepe de uskyldige. Barna er uten skyld i Hamas sine forbrytelser. Ingenting av det Israel gjør av grusomheter mot barn og andre sivile kan og skal bortforklares og unnskyldes, men sterkt fordømmes.

Bjørn Søderholm