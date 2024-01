Denne julen hadde vi besøk av vår datter Marit, vår svigersønn Chris og våre barnebarn Mia (16) og Isac (14 1/2).

De kom den 17.12. med fly fra Nashville og returnerte 3.1..

Vi var litt bekymret over at det kanskje kunne bli kjedelig for de to tenåringene dersom det ble kaldt og lite å gjøre.

Blant annet takket være BUA og de mange aktivitetstilbudene og attraksjonene som er bygd opp av kommunen og Altas reiselivsnæring ble våre bekymringer gjort til skamme.

Fra BUA fikk vi lånt utstyr som gjorde at de fikk gått på ski i oppkjørte skiløyper, prøvd seg i alpinbakken i Rafsbotn og akt i ulike skilekanlegg.

Som gave fra oss fikk de andre juledag oppleve å kjøre med hunder hos Holmen Husky. Dette var en suksess som anbefales overfor andre som får gjester på besøk.

Besøket på ishotellet i Sorrisniva ble også en opplevelse de satte pris på. Også flere turer til Alta sentrum ikledd sitt beste jule- og vinterskrud ble satt pris på.

Og på toppen av alt. På nyttårsaften dukket nordlyset opp på himmelen over Talvik. Etter flere forsøk på å få se nordlyset, dukket det opp som en prikk over i-en. Det er enkelt å være vertskap for gjester når man bor i Alta kommune.

Kristian Johnsen