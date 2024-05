Alta Frp sitter med en bismak etter at posisjon tvinger frem en hasteløsning og stoppet saken i formannskapet. Ikke engang kommunestyret får si noe om en så viktig sak for hele kommunen.

En krise Frp og opposisjon har varslet om for over ett år siden hasteavgjøres.

Her har posisjon gitt blanko fullmakt til administrasjon. Gå straks i gang å finn løsninger på krisa i de kommunale barnehagene. Den samme krisen er i de private barnehagene i kommunen, men nevnes ikke.

Sammen med Høyre ba Frp om en brei utredning frem mot kommunestyret i juni. Da ville vi hatt god tid og fått på borde konsekvenser for alle barnehagene i kommunen også de økonomiske konsekvensene for kommunen i fremtiden.

Nok en gang ser vi politisk ledelse med sine støtteparti, bryr seg lite om den økonomiske krisa i kommunen, den overlates som vanlig til administrasjon.

Når det i tillegg i debatten fra posisjonen sies, det er de kommunale barnehagene vi har ansvaret for, da blir vi virkelig betenkt. Nei posisjon, her bommer dere kraftig. Kommunen har ansvaret for at ALLE barna i kommunen vår, da innbefattes også de private barnehagene.

Med dette forslaget fra posisjonen og sine støtteparti SV og Rødt, står vi i fare for at det blir kun de kommunale barnehagene som får støtte for å skaffe og beholde ansatte i våre barnehager. Hva dette vil koste økonomisk for resten av våre innbyggere, er det ikke sagt et ord om i vedtaket.

FrP er redd for at med dette hastevedtaket blir halvparten (de private) satt tilbake og vil miste ansatte til de kommunale barnehagene. Skal kommunen i fremtiden måtte drive alle barnehagene? Har vi da lagt gullegget?

Lyspunktet i vedtaket er at det skal skaffes til veie en felles vikarpool for private og kommunale barnehager.

Nå må vi sette vår lit til at administrasjon i sin blankofullmakt vil ta hensynet til at uten de private barnehagene i drift stopper kommunen.

Det ansvaret har nå posisjon glatt skjøvet over på sin administrasjon uten et ord om å ta vare på ALLE våre barnehager i kommunen.

Håper ikke posisjonen med sitt hastevedtak setter kroken på døra for de private barnehagene i fremtiden. Da må det nesten være lov å si, posisjon med sine støtte parti er som strutsen og gjøken i denne saken. Stikker hodet i sanda og håper saken løser seg, eller legger egget og andre løser problemet for ungen.

Svein Berg, Frp

Kommunestyre-

representant