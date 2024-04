Det pleier å være hyggelig å møte partikolleger til årsmøte, men bortsett fra trivselsfaktoren, sliter vi med å se hvilke politiske triumfer Alta Ap innkasserte i Kirkenes sist helg.

Alta Ap hadde strengt tatt forventet å bli satt på sidelinja i valg av både styreverv i Finnmark Ap, nominasjonskomiteen som skal sysle med neste stortingsvalg og brennaktuelle kjernesaker innenfor eksempelvis helse og energi.

Likevel, vi velger å ta på alvor ett av de helsepolitiske vedtakene, som tross alt, viser at det finnes et snev empati overfor pasientene i Alta-regionen.

Finnmark Ap brydde seg minimalt da dagkirurgien ved Klinikk Alta ble demontert etter 18 års vellykket drift, men viste i det minste en smule forsinket omsorg under årsmøtet i Kirkenes.

Hvis vedtaket om å støtte dagkirugi i Alta på noen som helst måte skal innkasseres som en seier for Alta-delegasjonen, bør Finnmark Ap umiddelbart gjøre en jobb for å reversere nedleggingen av dagkirurgien og gjenopprette tilliten til Finnmarkssykehuset.

Det mest åpenbare er at den nye lederen Sigurd Kvammen Rafaelsen tar et initiativ overfor egne stortingsrepresentanter for å støtte dokument 8-forslaget som allerede er fremmet for behandling. Tema er nettopp dagkirurgien i Alta, som skal behandles i mai.

Forslaget støttes allerede av Alta Ap, men det nye er at Finnmark Ap etter helgas vedtak er med på laget. Altas egne politikere har møtt på tverrpolitisk kvist gjennom mange år, så klok av skade håper vi at Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Marianne Sivertsen Næss og Runar Sjåstad kan være spydspisser og utgjøre en forskjell når det gjelder pasienttilbudet i regionen.

Det er viktig at Finnmark Ap gjør en politisk jobb inn mot helseminister Kjerkol for å synliggjøre at fylkespartiet nå er helhjertet opptatt av å berge dagkirurgien og andre tilbud som nå synes å være i spill, som inngrep innenfor øre-nese-hals og ambulerende tjenester som raskt kan bli ofret med samme begrunnelser.

Det hersker reell frykt for at Finnmarkssykehuset vil sette hensynet til «moderskipet» foran pasientene i Alta-regionen, slik de gjør med akuttjenester og fødselsomsorg.

Her har direktøren og styret vært nokså handlekraftig, med støtte fra Kjerkol. Til tross for at Helse Nord stanset prosessen der helheten skulle vurderes, grep Finnmarkssykehusets direktør og styre sjansen med begjær og gjennomførte kuttet. Vårt inntrykk er at den nye lederen Sigurd Rafaelsen har gjennomslag sentralt i partiet og kan gjøre en forskjell med hele fylkespartiet i ryggen.

I tillegg til å reversere kutt av dagkirugi, kan Finnmark Ap gå offensivt på barrikadene for å berge DPS’en i Tana og det forebyggende rusarbeidet som gjøres ved Klinikk Alta.

Hvis det er noe tilreisende delegater til årsmøtet i Finnmark Ap ble minnet om i Kirkenes denne helga, var det hvilke ekstreme avstander vi fortsatt har i Finnmark og hvor hjelpeløst dårlig flyforbindelsene internt i Finnmark har blitt.

Vi har for så vidt sympati med duggfriske politikere som humpet langs kysten for å komme til Kirkenes, men vi tenker sant å si mer på pasientene som må reise langt for å få hjelp, blant annet fordi man nå hakker løs på desentraliserte tilbud for å spare noen kroner.

Finnmarkssykehusets egne tall røper at den største innsparingen kommer på å satse på mer poliklinisk virksomhet i Alta, mens kutt av dagkirurgi gir mindre økonomiske besparelser.

Det er langt for akutt syke å reise over Sennalandet, Hatter eller Ifjordfjellet – og det er hjerteløst å sende psykisk syke fra Øst-Finnmark til Alta for å få behandling.

La Kjerkol få vite dette og ta gjerne en kikk på representantforslaget fra Venstre, Frp og Pasientfokus som skal behandles i Stortinget, der det også er mulig å støtte økt operasjonskapasitet i Alta. Da er det mulig å berge stumpene under stortingsvalget i 2025...