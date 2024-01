Det henvises til oppslag om skulderkirurgi i Finnmarkssykehuset.

Skulderkirurgen henviser til at pasientene er fornøyde og vil derfor operere mer uten hensyn til medisinsk kunnskap. Dette er faglig tvilsom praksis og etisk betenkelig fordi de fleste vil mene at det ikke er riktig å operere for å oppnå placeboeffekt. Det finnes gode grunner til å operere skulderen, men den vanligste operasjonen (akromionreseksjon) har ikke bedre effekt enn narre-kirurgi eller placebo behandling i følge en kunnskapsoversikt i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal. Også ved rifter i en enkelt slitt sene, ofte omtalt som total- eller cuff-ruptur, bør man være tilbakeholdende med å behandle kirurgisk i følge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Norges største avis, Aftenposten, stilte spørsmålet «unødvendig» i en lang reportasje i A-magasinet i 2017. Vi formoder at kirurgen ønsker å fremstå som en dyktig fagmann og ikke som sjaman. En av oss er født i Hammerfest og døpt i Alta og tenker at folk i Finnmark skal få like god medisinsk utredning, informasjon og behandling som folk i Oslo.

Jens Ivar Brox

Professor dr med, spesialist i fysikalsk medisin

Robin Holtedahl

Lege, spesialist i fysikalsk medisin

Ole Tjomsland

1ste amanuensis, dr med, spesialist i generell og thoraxkirurgi