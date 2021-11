Fjordarevyen - dette er problemet

Meninger

20. oktober ble det publisert en plakat fra Fjordarevyen som reklamerte for deres forestilling «Krenke Kæmsomhelst». På plakaten prydet den kjente karikaturen av samegutten vi alle kjenner fra de tidligere joikaboksene. Både teksten med blodig skrift og karikaturen er plassert over et bål. Du tenker kanskje nå - men hva er egentlig problemet med det?

Etter innlegg mitt «av alle ting» som kritiserte valg av tema på plakaten, boblet det i kommentarfeltet fra fjern og nær. Det ble kommentert at dette er bare «just for fun» og at man ikke kunne kritisere forestillingen før man selv har sett den. Revyen er ikke krenkende sies det fra et revymedlem i kommentarfeltet. Du tenker kanskje – men hva er egentlig problemet da?

For å finne problemet må vi se nærmere på plakaten. For hva ser vi egentlig på den? Motivet er en karikatur som er fjernet fordi den er upassende, vi ser det kjente ordet «krenke» som i mange sammenhenger blir uttrykt negativt og trakasserende mot vår samiske befolkning og vi ser en blodig overskrift «Krenke Kæmsomhelst». Hva sier dette oss? Skal revyen grille, latterliggjøre og tråkke på etnisiteten til vår flotte samiske befolkning? Eller er den laget bare «just for fun»?

Kjernen i problemet er holdningen som fremvises. Det et er valg at tema og motiv – det er uttrykket til plakaten. Det er altså formuleringen av tekst og bilde, og det budskapet som uttrykkes som er problemet. Du tenker kanskje – men hvorfor er det et problem? Det er jo bare en uskyldig plakat…

Jeg skal ikke ramse opp historien om fornorskning og politisk rasisme, ei heller om trakasseringen som har vært gjort i snart 200 år. Den kjenner dere til. Men jeg vil snakke om samfunnet vårt i dag. Holdningene vi har i dag. Hva vi uttrykker er innafor og ikke.

For mange virker det kanskje som en uskyldig plakat som er laget bare for moro skyld, men hvem er den morsom for? Majoriteten kanskje, men ikke nødvendigvis minoriteten.

Det denne plakaten uttrykker at det er greit å ha det morsomt på bekostning av samer, den uttrykker at det er greit å bruke karikaturer av samer, den uttrykker at det er greit å sette det hele i et bål – å brenne det. Problemet er holdningen til plakaten som sier at det er greit å trakassere.

Et annet problem med denne plakaten er hvem den når ut til. For det er ikke bare voksne som kan se den, det er barn og det er unge. Barn og unge som ikke vet konsekvensene, ikke kjenner til historien og ikke vet hva som er innafor å tulle med. Barn og unge som trenger rettledning av voksen, som trenger gode forbilder. Ikke bare forbilder til skole og jobb, men også til humor, til hva som er greit å le av og ikke. Forbildene deres er oss voksne. Det er vi som har ansvaret med å skape en god og trygg og morsom oppvekst til våre barn og unge. Vi er med på å styre hva de synes er morsomt og ikke - og det skal ikke være morsomt å lage humor på bekostning av andres etnisitet.

Fjordarevyen som mange andre revyer består av både unge og voksne mennesker. I revy er det de voksne som lærer opp de yngre hvordan man lager sketsjer, hva som er morsomt og hva folk ler av. Noen av oss voksne sier: «Det har alltid vært laget sketsjer om samer.» Men bare fordi noe har vært gjort tidligere – betyr det at det bør gjøres igjen? Dere i Fjordarevyen er med på å styre hva folk synes er morsomt. Dere har et enormt ansvar som forbilder for barn og unge. Ikke bare som forbilder under selve forestillingen, men også som forbilder gjennom hva dere uttrykker med plakaten.

For er det ikke mye morsommere å harselere med sjokolade og mensen eller når Melkøya plutselig gjør en tabbe når de ellers er høyt profesjonelle, eller kanskje lage en sketsj om en tur til gynekologen som vi alle må en eller annen gang i løpet av livet. Hverdagslige ting om hendelser vi alle kan kjenne oss igjen i, som ikke omhandler harselering med noens identitet, kultur eller væremåte. For vi kan harselere med opplevelser vi har, men ikke harselere om hvem noen er – det er mobbing, det er trakassering og det er ikke greit.

Jeg håper Fjordarevyen kan se igjennom motivet og budskapet til plakaten deres, og tenke dere om en gang til.

Anna Dorthea Yri