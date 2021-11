Tilbake til gammel oppskrift?

Meninger

Det er lov å bruke noen dager på å feire en politisk seier, enten det er med champagne, trillende latter eller selvskryt fra landsstyrets talerstol, men vi tror det er en ide å brette opp ermene og legge en strategi for gjenreisningen av Finnmark fylkeskommune.

Vi tror nemlig det blir en krevende oppgave, både på kort og lang sikt. Det blir behov for en raus statlig pott med penger, men nok en gang er det grunn til å frykte at mye av energien går med til selve prosessen. Ikke bare i nord, men over hele fjøla.

De ansatte har de siste årene vært på en ørkenvandring basert på en forvirrende mangel på politisk retningssans og et betinget stortingsvedtak som ble obstruert fra sekund en. Ansatte og politikere trenger et velfungerende kompass raskest mulig.

Der er vi enige med Sp. Oppsplittingen bør ikke treneres. Aller helst bør reverseringen være på plass til fylkestingsvalget i 2023. Hvis det er noe valgkampen og valget har knesatt med all tydelighet, så er det grønt lys for reversering. Brevet som ble sendt nordover fra Bjørn Tore Gram før helga, blir omtrent like overraskende som selvangivelsen på nyåret.

Det som er overraskende, er at Altas plan for en folkeavstemning ikke blir møtt med en avklaring fra Sp og regjeringen. NRK gjorde et hederlig forsøk før helga, men møtte politisk tungetale. Hvis Altas innbyggere peker på Troms, nedskaleres innbyggertallet til 55.000, og gjør det tilnærmelsesvis umulig å beholde en rekke oppgaver. Det vil være en alvorlig situasjon, så regjeringen bør vise kortene.

Reformens intensjon var å tilpasse folketall etter oppgaver og tjenestetilbud, så det må være i alles interesse at regjeringen gir tydelige meldinger. At Vedum ønsker å beholde de gamle fylkesgrensene er vel og bra, men har Sp-lederen intensjoner om å godta kommunens eget valg?

Virkelighetssansen er også diskutabel når Sp-lederen i kveld blir møtt med trampeklapp i Vadsø, under mottoet “nå går startskuddet for nye Finnmark”. Det høres tilforlatelig ut, men det handler fortsatt om et lutfattig fylke som lekker innbyggere i stort monn, i 15 kommuner. Det er en gammel og velprøvd resept som ble skrevet ut i 1975, så la oss i det minste håpe at det ligger en plan for hvordan gammelfylket skal gjenreises.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør