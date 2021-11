– Takk for hjelpen!

Meninger

Vi i Atletklubbens styre har nylig blitt overrekt en utrolig hyggelig førhjulsgave. Husverten vår, klubbens egen grand old man Vidar Kristoffersen, planlegger å pusse opp og utvide her nede i Bukta i løpet av nyåret.

Vi i styret føler derfor at det er på sin plass at vi viser Vidar den anerkjennelsen han fortjener. Det for at han stadig har passet på klubben vi er så glade i og gjort det mulig for oss å drive med den idretten som vi elsker.

Etter høstens prestasjoner både på ungdoms, junior og senior-NM føler vi at vi med rette kan si at klubben er på rett kjør. Det er utrolig godt å kjenne på, etter mange år i skyggenes dal.

Vi har eksistert, men ikke prestert på det nivået vi har ønsket en stund. Nå går det derimot rette veien med mange talenter i ulike vektklasser og alderskategorier. Da er det godt å kunne ta seg et lite tilbakeblikk å også se på hva det er som har holdt oss oppe.

Helt siden vi ble «flyttet» ut av høgskolen har vi holdt til nede i Betongveien med Vidar som husvert. Dette vil vi understreke at har vært et umåtelig godt samarbeid. Her har Vidar disponert flotte lokaler med de fasilitetene og rammevilkårene vi trenger for å drive med styrkeløft.

Samtidig har han også vært en viktig del av selve klubben. Her vil vi særlig trekke frem at han har arrangert og selv stilt opp på utallige dugnader for klubben. Han har også vært en nøkkelperson på flere klubbstevner og regionale mesterskap. Sist, men ikke minst har han også bidratt til et flott sosialt fellesskap i klubben. Den årlige biffen hjemme hos Vidar etter hvert julestevne er en av klubbens flotteste tradisjoner.

Det må sies at det er mange som fortjener skryt for innsatsen de har lagt ned for klubben vår. En klubb er ikke et enmannsshow, men et lag. For at lag skal kunne fungere er det imidlertid noen rammer som må være på plass og laget må få litt veiledning i ny og ned. Det, og mye mer, har bidratt Vidar med på Alta Atletklubb. Han har vår hovedsupporter, både i medgang og i motgang, og for det skal han ha takk!

Tusen takk for gaven og for hjelpa, Vidar!





Styret Alta Atletklubb