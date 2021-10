Hvem blir skremt av Mjøens støtte til Altas og Kautokeinos befolkning?

Meninger

Valget viste hvor viktig denne saken er. På samme måte som Hammerfest har brukt kjente og ukjente kontakter og samarbeidspartnere til å presse gjennom sine ønsker og krav, har Kautokeino og Alta rett til å kjempe for sin tilgang på forsvarlige helsetjenester.

Alle i vestfylket, inkludert Mjøen, ser værproblemene og behovet for tilgjengelige sykehustjenester i Hammerfest og deres nærområder. Jarle Mjøen gjør en fantastisk innsats og har befolkningens fulle støtte. Har Reidar Johansen konkrete eksempler på useriøse og ukorrekte utspill fra Mjøen og mener han at det er feil av en lokalavis å delta i befolkningens enstemmige kamp for forsvarlige helsetjenester?

Skal Alta området og Mjøen «holde kjeft» fordi Hammerfest har fått dekket sine velfortjente helsetilbud? Manglende utredninger, press og manglende samarbeid og helhetstenking har ført til et overdimensjonert sykehusprosjekt i Hammerfest.

At sykehuset er under bygging gjør ikke at saken er avsluttet. En lang og værutsatt veistrekning med en periodisk stengt fjellovergang vil fortsatt skille akuttsykehus og fødeavdeling fra den befolkningen som de skal betjene og som skal sikre økonomien og pasientgrunnlaget for Hammerfest sykehus. Avstander og værforhold gjør at både Hammerfest og Alta/Kautokeino trenger sykehus for å ivareta befolkningens sikkerhet.

Gjennom samarbeid og velvilje fra begge partene i planleggingsfasen kunne man bygget sykehusavdelinger og operasjonsstuer som gjennom gode samarbeids løsninger ville sikre beredskap og velfungerende tjenester for begge områdene.

Hvor er solidariteten og empatien hos våre venner i Hammerfest?

Bjørn S. Odden