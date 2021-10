Eksklusivt og sunt

Meninger

Det er sannsynligvis ikke politisk korrekt å anbefale folk å spise kjøtt noen dager før klimatoppmøtet i Glasgow tar av, men vi tar sjansen på å anbefale smaken av Finnmark. Nemlig reinkjøtt i alle valører, fra biff til buljong, reinskav og bidos.

Etter at 2020 ble et rent annus horribilis for reindrifta på grunn av enorme snømengder og behov for fôrtransport vil vidda, er det svært hyggelig at tallene igjen peker oppover for bransjen. Reindrifta er en viktig kulturbærer for det samiske samfunn, selv om kampen for økonomisk og økologisk bærekraft fortsatt vil kreve innsats og årvåkenhet, kanskje spesielt hvis klimaendringene skaper nye utfordringer.

Vær og vind er en usikker faktor for de som driver med næring utendørs. Derfor endte det med enormt dårlig uttak i 2020, mens man i 2016 nærmest opplevde priskrig på kjøttet på grunn av stor etterspørsel.

I år kan blant annet Finnmark Rein, anført av Are Smuk Figved, konstatere at pendelen er snudd. Nå tas det ut 70 prosent høyere volum og alle deler av produksjonslenka får godt betalt. Etterspørselen er også så god, at prisen ut til forbruker tilsier at det er eksklusiv vare med kilopris som slår det meste.

Det var mange som fryktet en monopolistisk situasjon med Finnmark Rein som dominerende aktør, men vi tror selskapet og bransjen har skjønt hvor viktig det er å ta ut potensialet i alle ledd. Å betale reindriftsutøverne for innsats og kvalitet hjelper.

Det handler om kompetanse og tilpasning til et kjøttmarked, som i den store sammenhengen er lite og sensitivt. Under pandemien falt behovet i restaurantbransjen, men forbrukerne ville likevel ha reinkjøtt på privaten. Da gjelder det blant annet å legge om markedsføringen raskt.

For oss som er vokst opp med god tilgang på reinkjøtt, handler det om uovertruffen kvalitetsprodukt direkte fra Finnmarksvidda nå i slaktetida, der mange dyktige utøvere har førstehåndskunnskap til hvordan produktene skal håndteres.

Ikke bare er det sunt, men reinkjøtt er også blitt en høykvalitetsprodukt basert på større grad av bærekraft, der fastsatt reintall respekteres og der slaktevekta kan drives opp med ansvarlig drift.

Hele reinen kan utnyttes, ikke bare med tanke på føde, men også gjennom nedarvet kunnskap om alt fra skinn til horn og duodji-råstoff. Produktutvikling gir flere bein å stå på – og denne profesjonaliseringen blir viktig for å overleve som næring.