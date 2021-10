Nå skal vi surfe på eldrebølgen

Meninger

Vi trenger eldrebølgen som løsning på fremtidens helseutfordringer. Eldrebølgen har et enormt potensiale av ressurser og et mangfold av muligheter.

De eldre er gjennom et langt liv blitt rike på livserfaring og kunnskap. Denne erfaringen og kunnskapen må vi gi rom for. Vi har mange engasjerte og aktive eldre rundt oss. De står for drivkraft og engasjement for aktivitet og drift av bygdelag, frivillighet, idrettslag, politikk, m.m.

Noe som bidrar til livskvalitet for den enkelte, og for nærmiljøet. Lang erfaring har gjort dem trygge og selvstendige. Som rollemodeller og forbilder for barn, barnebarn og oldebarn er eldre en nødvendig og verdsatt ressurs.

Gjennom sin trygge tilstedeværelse representerer de omsorg og tilhørighet. En base for råd og veiledning. Med sin erfaring kan de gi støtte i en utfordrende tid. De bidrar til livsglede gjennom sine bidrag med overskudd, tilstedeværelse og engasjement.

Vi trenger eldrebølgen!

Eldrebølgen bringer med seg mange kvaliteter, ressurser og muligheter. Etter mange år som yrkesaktive bidragsytere fortjener de at kvalitetene løftes og verdien synliggjøres. Skal vi lykkes med å få ut potensialet i denne bølgen må vi alle jobbe sammen. De eldre må ha tro på egne ressurser og frimodig tilby sine bidrag.

Alle har ressurser! Hva er dine ressurser? Og hvordan kan du bidra?

Som samfunn må vi verdsette, etterspørre, vise at vi tror på og trenger de eldre sitt bidrag. Vi må invitere til samarbeid, lytte til, gi bekreftelse, anerkjennelse og slik bidra til å hente fram tro på egne ressurser hos de eldre.

Vi må bruker eldrebølgen som en bærekraftig løsning på fremtidens helseutfordringer, med sitt enorme potensiale av ressurser og mangfold av muligheter. Som ergoterapeuter ser vi ressurser og muligheter for et fremtidsrettet samfunn. Vi har kompetanse og vi er klare! 27. oktober er ergoterapiens dag.

Ergoterapeutene

Alta kommune