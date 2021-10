Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi

Meninger

Ergoterapeuter har en viktig rolle innen helse- og velferdstjenesten for å fremme livskvalitet, inkludering og deltakelse i befolkningen. Til tross for lovfesting av kompetansen inn i kommunenes tjenestetilbud, opplever vi at mange ikke er kjent med helseprofesjonen som utløser viktige ressurser i befolkningen. I anledning Ergoterapiens dag ønsker vi å spre kunnskap om den strategisk viktige rollen ergoterapeutene har i dag og vil ha i årene som kommer.

Ergoterapiens dag

Den 27. oktober markeres den internasjonale Ergoterapiens dag, hvor vi synliggjør vårt bidrag til bærekraftige helsetjenester i verden. På verdensbasis jobber mer enn 528.000 ergoterapeuter etter visjonen «rett til aktivitet og deltakelse for alle». I Norge jobber det om lag 5.000 i aktiv tjeneste i ulike deler av helse- og velferdstjenestene. Ved UiT Norges arktiske universitet utdanner vi årlig rundt 25 ergoterapeuter. I anledning verdensdagen i ergoterapi ønsker vi å gjøre faget vårt bedre kjent. Folk trenger å bli oppmerksomme på hvorfor ergoterapi er viktig for befolkningen!

Ergoterapeutene har en viktig rolle i kommunene

Tilhørighet, fellesskap og deltakelse i meningsfulle aktiviteter har avgjørende betydning for livskvalitet. Samtidig kan helseutfordringer og utenforskap utgjøre betydelige trusler mot å kunne leve det livet man selv ønsker. Når det oppstår gap mellom funksjonsevne og hverdagens krav er ergoterapeuten klar for å utgjøre en forskjell hos enkeltmennesket og for befolkningen som helhet.

Ergoterapeuters utgangspunkt er at alle mennesker har rett til å få delta i meningsfulle aktiviteter uavhengig av alder, helseutfordringer og sosial status. Det henger nøye sammen med vår visjon om at alle skal kunne delta i verdsatte og meningsfulle aktiviteter. Ergoterapeuter bidrar dermed til enkeltmenneskets iboende behov for frihet og selvstendighet. Behovet for å leve det livet man ønsker å leve.

Ergoterapeutene har allerede en viktig rolle i kommunenes helsetjenester og oppgavene vil øke i årene som kommer med eldre befolkning som lever lengre i eget hjem. Bakgrunnen til økt etterspørsel nevnes av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i et intervju, sitat: «Vi må fokusere på det som handler om å mestre den helsen man har.» Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er tiltak som imøtekommer helseministerens utsagn. Her er ergoterapeuters kompetanse kritisk viktig å ha med!

Ergoterapeutene er en mangelvare i Finnmark

Den 1. januar 2020 ble ergoterapi en lovpålagt tjeneste for alle kommuner. SSB sine tall fra 2020 viser samtidig at 50% av kommunene i Finnmark-regionen fortsatt mangler ergoterapeut. Dette er urovekkende, spesielt sett i lys av at SSB melder om at vi vil mangle hundrevis av ergoterapeuter i Norge i årene fram mot 2035.

De aller fleste kommuner i Finnmark vil i årene som kommer ha en rekke demografiske utfordringer; en aldrende befolkning, samt utfordringer med å beholde fagpersoner i helsevesenet. Vi vet at kommunene også har en viktig rolle i å sikre gode rehabiliteringstilbud og det blir vanskelig å få til gode tilbud uten ergoterapeut. Å ansette ergoterapeuter vil bidra til økt tverrfaglig innsats og en mer bærekraftig kommunal helsetjeneste. Det vil også være i tråd med en rapport fra Helse Nord om rehabilitering i Nord-Norge.

Vi har bred kontakt med ergoterapeutene i regionen. Fra feltet rapporteres det om lange ventelister hos ergoterapeuter, der de finnes. Behovet er stort og vil vokse i årene fremover, og vi aner konturene av det som kan utvikle seg til en «ergoterapikrise» i regionen, med mangel på kvalifiserte ergoterapeuter. Derfor er det viktig at bevisstheten om temaet løftes frem nå og ikke om 10 år.

Vi må utdanne flere ergoterapeuter

I tråd med økende søkelys på bærekraftbegrepet i helse- og velferdstjenestene er tiden inne for å løfte fram behovet for en mer offensiv satsning på ergoterapi i Finnmark. Kommunene i Finnmark trenger ressursutløsende ergoterapitjenester. En del av denne jobben er å synliggjøre behovet, en annen er mer politisk rettet og omhandler å sikre befolkningen tilstrekkelig tilgang på ergoterapi.

Ved UiT utdanner vi rundt 25 ergoterapeuter årlig. Vi antyder at dette antallet ikke er nok. Hvis behovet i regionen i årene fremover skal dekkes, foreslår vi et dobbeltspor: øke antall utlyste stillinger og antall kandidater som utdannes. Økt utdanningskapasitet vil forhindre brannslukking av det som kan bli «den store ergoterapikrisen.» Det vil også bidra til at flere får bo hjemme der de trives best og får leve de livene de ønsker.

Vi er motiverte for å utdanne ergoterapeuter som kan utgjøre en meningsfull forskjell for alle lokalsamfunnene i Finnmark!

Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene A. Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft, Marianne Olsen og Vår Mathisen

Ansatte ved ergoterapeututdanninga ved UiT Norges arktiske universitet