– Rosa Sløyfe er kvinnekamp på sitt sterkeste

Meninger

I løpet av livet vil 1 av 12 kvinner utvikle brystkreft. Dette er kvinner som får livet snudd på hodet og det er avgjørende at det oppdages tidlig. I koronaåret 2020 fikk langt færre en brystkreftdiagnose enn i et normalår, men det er ingenting som tilsier at det er færre som utvikler brystkreft.

Under pandemien har flere testscreeninger blitt avlyst av smittevernhensyn. De lange ventelistene til fastlege og få testsentre gjør det vanskeligere å gå til legen dersom man oppdager en kul eller oppdager endringer ved brystene sine. I år har samarbeidsorganisasjonene til rosa sløyfe valgt å sette søkelyset på tidlig oppdagelse av brystkreft. Det er livsviktig at alle kvinner, uavhengig av alder, undersøker sine egne bryster jevnlig, og sjekker det opp med lege om man oppdager forandringer.

Gjennom Rosa Sløyfe har man over flere år økt kunnskapen og informasjon om brystkreft. Dette er en viktig kvinnekamp som samfunnet i fellesskap kan støtte gjennom å kjøpe sløyfer og andre gjenstander merket med Rosa Sløyfe. Gjennom slike salg og innsamlinger har man samlet inn penger til å fremme forskning, støtte pårørende og berørte, og fremmer informasjon til fellessamfunnet om brystkreft.

At Rosa Sløyfe har blitt så stort som det er i dag er ingen selvfølge. Det kommer av hard jobbing og beundringsverdig innsats fra organisasjoner over hele verden. Kvinnehelse er et tema som ikke er belyst nok i samfunnet, verken i verdenssamfunnet eller i det norske. Dette er noe vi må ta på alvor. Unge jenter rundt om i verden kan ikke fullføre skolegangen grunnet menstruasjon, tusener av kvinner dør eller får langvarige skader etter svangerskap, og langt flere enn vi tror dør av brystkreft grunnet feilbehandling, sen utredning, og for dårlige helsetjenester. Dette er store mørketall som må ut i lyset, og vi må endelig begynne å ta kvinnehelse på alvor.

Vi trenger en økt satsning på kvinnehelse, dette kan vi få til ved å styrke ressursene til forskningen, styrke kvinnehelse i helseutdanninger, øke bevisstheten og informasjon om problematikk rundt kvinnehelse, og sikre en forbedret opplevelse i møte med helsevesenet gjennom utredning, behandling og oppfølging.

Vi må alle ta et krafttak sammen. Et krafttak for alle liv som er gått tapt til brystkreft, for alle som sliter med senskader, for alle som ikke får riktig hjelp av systemet, og for alle som går gjennom behandling i dag. Vær med på dugnaden ved å støtte rosa sløyfe, start egne innsamlinger, og vær med på å løfte og fremme kvinnehelse. Sammen kan vi løfte kvinnehelse et hakk høyere, for Rosa Sløyfe er kvinnekamp på sitt sterkeste.

Ariana Olsen

Leder i Alta AUF