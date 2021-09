Ti jakker og en Njálfahtta-fusion

Meninger

Overskriften og sitatet er basert på tilbakemeldingen dommer Jenny Skavlan har til Symesterskapets eneste samiske deltaker, Marianne. I Symesterskapets episode 5-6 skulle deltakerne sy et ytterplagg til en kunde og det skulle brukes et eksklusivt ullstoff. Dommerne ville se et innovativt design, som var praktisk, behagelig og holdbart. Plagget måtte ha lomme og en form for halsavslutning. Kunden ønsket et ytterplagg som varer lenge, helst til 2050. Det er ellers ingen kriterier til design eller type plagg.

Det sys 10 jakker og en Njálfahtta-fusion. En Njálfahtta-fusion er deltaker Mariannes kombinasjon mellom de samiske tradisjonsplaggene Luhkka og Njálfahtta. En Luhkka ligner litt på en poncho og har hette, en Njálfahtta ligner litt på en cape og er hetteløs. Begge er tradisjonsrike samiske plagg og har blitt brukt som ytterplagg og beskyttelse mot vær og vind i århundrer.

Kunden har tidlig i episode 5 forklart at hun brenner for kvinnerettigheter og minoritetsrettigheter, og jeg som seer opplever at Marianne tolker oppgaven godt når hun lager et plagg basert på noe som er båret av samiske kvinner i generasjoner.

I slutten av episode 6 går dommerne igjennom plaggene til deltakerne og kommer med sine tilbakemeldinger. Jenny Skavlan sier til Marianne i sin sluttkommentar at «dette er et avansert plagg å sy, du kan godt utfordre deg også litt på design og vise andre sider av deg selv». Siste del av uttalelsen er etter mitt synspunkt som seer urimelig, og vitner om stor uvitenhet rundt samisk design og kultur.

Jeg opplever når jeg ser på symesterskapet at Jenny Skavlan og NRK-produksjonen ikke virker å forstå er at Marianne er samisk. Det er ikke en side av henne som hun har i tillegg til en annen. Det er hennes identitet, og hun er modig som har turt å vise den frem så tydelig i episodene hittil. Ved å komme med denne kommentaren opplever jeg som seer at Skavlan indirekte gir beskjed om at Marianne må legge bort sin egen identitet for å komme videre i konkurransen. Jeg som seer reagerer sterkt på dette fordi jeg vet at mange samer synes det kan være vanskelig å vise frem vår kultur i det offentlige rom fordi mange opplever hets og annet ubehag. Vi må huske på at det i 2019 kom en historisk dom hvor en mann ble dømt for samehets, en dom som tilsynelatende skal stå som et eksempel for videre behandling av samehets i domstolene.

Jeg som seer blir dypt skuffet på Mariannes vegne når hun med rak rygg og stolthet tør å vise frem sin samiske identitet, bare for å få beskjed om å legge det vekk igjen etter kort tid.

For allerede i episode 6 opplever jeg som seer at dommerne og NRK-produksjonen er «lei» av å se Mariannes samiske identitet i programmet. De øvrige deltakerne i programmet blir rost for sine særegenheter, og deres identiteter vises tydelig gjennom bruk av blant annet leopardprint, ulike tekstiler og fargekombinasjoner, skjortemote og moderne uttrykk. Men det virker for meg som seer at det ikke er ønskelig med mer samisk design i de neste programmene.

Det er trist å se at det alltid skal være et «metningspunkt» for det samiske uansett hvordan sammenheng det gjelder. I oppgavene som har vært gitt hittil i programmet har det vært stort spillerom for og en oppfordring om at deltakernes egen identitet i syingen og i designet skal vises, og om det ikke lengre er formålet mener jeg at det burde vært spesifisert for alle deltakerne.

Det er svært skuffende å se at det kun er den samiske deltakeren som får beskjed om å gjemme vekk sitt eget samiske uttrykk og dermed sin egen identitet. Jeg opplever uttalelsen som et kaldt gufs fra fortiden fordi fornorskingspolitikkens syn nettopp var «den eneste redningen for lapperne er å absorberes av den norske nasjon», og jeg antar at vi i de neste episodene vil se at det gis mye ros når de andre deltakerne viser deres identitet mens Marianne ble oppfordret til å legge bort sin allerede i episode 6.

Ida Sofie

Mienna Olsen