Landingsplass og tidsbruk

Meninger

Ser at flere er bekymret ved at det ikke er landingsplass for helikopter ved nye Hammerfest sykehus.

Det som bekymrer meg enda mer er hvis det kommer ny flyplass på Grøtnes så vil avstanden og forholdene for ambulanseflyene med akutte pasienter ombord bli mye verre er det er i dag.

Mye lengere avstand til sykehuset enn i dag og været med mulig stengt vei mellom Grøtnes og Hammerfest er absolutt til stede veldig ofte. Det er en grunn til at Grøtnes har fått det navnet.

Tida det vil ta fra mulig ny flyplass på Grøtnes til sykehuset blir kraftig forverret for alle pasienter. Dette er noe alle bør tenke over.

Bjørn Einar Lyng

Pasientfokus