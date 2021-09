Demokratiet leverer, dere har levert. Tusen takk!

Meninger

Det 166. storting trer sammen fredag 1. oktober kl. 13.00. I dette møtet vil det bli holdt opprop med avlevering av fullmakter og det skal velges fullmaktskomité hvor gruppene så vidt mulig skal være forholdsmessig representert.

Stortingets andre møte finner sted fredag 8. oktober kl. 13.00 for behandling av fullmaktskomiteens innstilling. Og så går det slag i slag. Som folkets representant, direkte valgt av folket lover jeg å være forutsigbare på Stortinget. Vi skal ikke snurre rundt, men hele tiden ha fokus.

Det er mange som har sagt at en stemme til Pasientfokus var en bortkastet stemme. Pasientfokus har bare har en sak. Men vår sak handler om liv fra fødsel til utgangen av livet, livskvalitet, pasientrettigheter/ jus, pasientreiser/ samferdsel, sykdom/ arbeidsrett, trygd og Nav, eldres rettigheter til verdig omsorg, kreftsyke mennesker sine rettigheter til å få omsorg i den tøffeste kampen livet gir.

Det handler altså om livet – og alt det som hører med. Ikke bare våre liv, pasientens liv, men også familienes liv. Det er jammen ikke en sak! I tillegg er det mange andre steder i Norge som sliter med å få sine rettigheter til fødeavdeling, akutt m.m. Vi kommer til å jobbe for at ambulansearbeidere, vår alles livline, skal ha riktige arbeidsforhold, og at de kan fortsette å være vår livline! Kautokeino skal få Alta som sitt lokalsykehus. Lakselv og Vadsø skal ha både røntgen, tilbud om behandling for cellegift, øyesykdommen våt amd m.m.

Siden valget 13. september har det vært svært mye å gjøre. Vet dere hva som har vært artigst? Ungdom! Skoleungdom fra hele landet har ringt, de vil lage skoleoppgaver, de har intervjuet meg, de har så mange gode spørsmål - og det som ligger mitt hjerte nærmest er faktisk å få lov til å dele kunnskap med ungdom - kanskje jeg kan bidra til at de forstår demokratiets styrke. Er ikke det fint? For det er det dere alle har vist: Demokratiets styrke. Når folk kritiserer oss - og dere for valgene dere tok ved å stemme på Pasientfokus - så viser dere at demokratiet lever - og leverer.

Det har vært et teamarbeid. Unn Hariet har stått på i fire år. Uten Unn Hariet Vekve er det bare å si at det ikke hadde vært mulig å gjøre jobben som er gjort! Selv når hun ble alvorlig kreftsyk sto hun på. Dag ut og dag inn. Den eneste ferien hun fikk i år var to timer på Ekkerøy i Varanger da vi var på stand i Vadsø. Jeg bruker å si at jeg beunder ingen, men har respekt for jobben folk faktisk gjør. Men det finnes unntak. Unn Hariet Vekve er en kvinne jeg beundrer for hennes styrke og mot. I tillegg har jeg stor respekt for jobben hun har gjort for felleskapet.

Så er de noen har vært med, fått andre oppgaver inn i mellom, men kommet tilbake. Sylvi Andreassen, Mariann Smith-Novik, Sissel Kroken er viktige, sterke kvinner. SÅ er det noen som er kommet til - ikke minst alle på lista Pasientfokus.

Takk til alle – for den entusiasmen som er vist under jobben. Det er spesielt å tenke på at fra lista vår ble godkjent til valget var over gikk det rundt tre og en halv måneder. Hadde vi hatt penger og reist til hele Finnmark hadde vi fått betraktelig flere stemmer. Det ser vi i ettertid. Så mange har ringt fra hele kysten og sagt at hadde de vært klar over Pasientfokus sin arbeidsplan – da hadde de stemt Pasientfokus. Det er godt å høre.

Dere skal være klar over at det er dere alle, som ikke mistet trua på oss og som forsto at det nu var viktig å stå løpet ut som gjorde en forskjell. Pasienter, familier, pasienters venner – dere som har vippset, donert penger. Uten dere alle hadde det ikke vært mulig. Uten pasienthistoriene – og pasienters vilje og tillit til å dele med oss sine opplevelser gjennom fire år – ja da hadde ikke pasientfokus vært en del av årets kamp for stortingsplasser. Sammen med dere har vi gjort en forskjell. Det er bare å si tusen takk, sammen er vi sterkest! Vi må nok være sterke i fire år til. Men det klarer vi sammen. Riktig fin fin helg til dere alle.

Irene Ojala

Pasientfokus