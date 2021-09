– Kjære studentliv, velkommen tilbake!

Meninger

Koronarestriksjoner og smittevernstiltak har i over 500 dager lagt store begrensninger på studentlivet og studentorganisasjonene våre. Det studentlivet nesten alle tidligere studenter mimrer tilbake til med frihet og alle muligheter til å utforske har vært så godt som fraværende siden landet stengte ned.

Endelig kom den gode nyheten om at de fleste smittevernstiltakene har oppfylt sin rolle, og med disse lagt bak oss kan dette virkelig bli semesteret der vi studenter tar studentlivet tilbake. Etter over et år med nedstengning kan det føles unaturlig å gå tilbake til normalen igjen, men hvis det er noe vi har lært gjennom korona er det nettopp hvor viktig det er å møte hverandre.

Så kjære medstudenter, la meg komme med en oppfordring: ta i bruk rom og auditorier på campuset vårt, finn frem til linjeforeningen deres igjen, benytt studenthuset til alt dere måtte ønske. Nå er det tid for å skape det studentlivet du ønsker deg. Det er tid for å virkelig være studenter igjen.

Gratuler med åpningen, jeg gleder meg til vi sees på både campus og studenthuset!

Victor Zimmer

Leder Studentparlamentet UiT

Norges Arktiske Universitet