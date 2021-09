Meninger

Nå er det på tide med fiskeriminister fra Finnmark, og selvfølgelig bør posten bekles av Senterpartiets Geir Adelsten Iversen. Geir har fra sitt sete på Stortinget virkelig fått satt fiskeri på den politiske agenda.

Geir har klart å beslyse og forklare de utfordringene de fiskeriavhengige samfunn langs kysten i nord utsettes for med den fiskeripolitikk som har vært drevet gjennom to tiår nå. Og, i likhet med Riksrevisjonen, har han beslyst at dagens fiskeripolitikk ikke er i henhold til Havressursloven og deltakerlovens ordlyd og intensjon.

Nå forventer vi en fiskeripolitikk som gir helårige arbeidsplasser i alle fiskeriavhengige fjord- og kystsamfunn.

Tor Mikkola, leder i Nordkapp SP

Marius Nilsen, leder Gamvik SP

Karl Magnus Øfeldt-Hast, leder Hasvik SP

Jan Olav Evensen, leder Lebesby SP

Reidun Mortensen, leder Måsøy SP

Erik Lemika, leder Hammerfest SP

Øystein Nilsen, leder Nesseby SP

Thor-Harald Seljevold, leder Loppa SP

Jon Erland Balto, leder Tana SP

Birger Knudsen, leder Vardø SP

Lars P. Gaup, leder Karasjok SP

Trygve Daldorff, leder Berlevåg SP

Asle Persen, leder Vadsø SP

Finn-Håkon Sneve Steinbakk, leder Sør Varanger SP

Jon Nikolaisen, leder Porsanger SP