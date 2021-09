– Hvor er folkeskikken?

Meninger

Når jeg leser diverse leserinnlegg i aviser og kommentarfelt blir jeg skremt over hvilke holdninger som finnes der ute, blant voksne folk. Enkelte virker å miste hodet fullstendig når de kommenterer på nett.

Det er lov å tenke seg om før man hamrer løs på tastaturet. Jeg er ikke den første, og sikkert ikke den siste som skriver dette. Men en enkel øvelse for å finne ut om noe egner seg på facebook, er å spørre seg om man ville sagt dette til noen ansikt til ansikt. En annen ting er, hva slags forbilder er det vi skal være for barna våre, der vi spyr ut sure oppgulp i full offentlighet.

Kommentar på kommentar med latterliggjøring, skitkasting og mobbing. Jeg er ikke det minste forundret over at mobbing og slossing er et stadig voksende problem på skolene, når foreldre holder på som de gjør i kommentarfeltene. Barn og unge leser det du skriver, tenk på det.

Jeg skjønner at valg og valgresultat engasjerer, på godt og vondt. Men bor vi ikke i et demokrati? Kan noen forklare hva et demokrati er, om det ikke betyr flertallsstyre? Her, jeg skal hjelpe: Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.

Eller går demokratiet kun én vei, dit enkeltpersoner har bestemt?

Er man virkelig så sjokkert over at over at 40% i Alta stemmer på Pasientfokus når mange Alta-politikere har blitt skviset ut av eget parti, eller har trukket seg fra partilistene fordi de ikke blir hørt? Nå har flertallet bestemt at PF får ett mandat, verre er det ikke. At man er uenig i dette er helt innafor, men det berettiger ikke latterliggjøring, mobbing og skitkasting.

Til dere som føler dere truffet, ta dere en paracet og slapp av. Eller som Halvor Johansson i Radio Rock sier det, TA RÆ SAMMEN!

Asgeir Hoaas