– Takk til Pasientfokus

Meninger

Etter ferdig opptalt valgresultat i Finnmark finner jeg tiden inne til å oppfordre til å rope et høyst fortjent rungende HURRA for hjerteligst å gratulere Irene Ojala og hennes utrettelige medarbeidere med strålende måloppnåelse kronet med seier og stortingsplass – som lønn for nitid selvpålagt og langvarig utrettelig strev, reising og innsats for en sak som gjelder marginer mellom liv og død for pasienter og fødende i hele Finnmark.

Godt og gledelig er også å se:

1) At Bengt Rune Strifeldt også kom inn igjen på Stortinget - og vi dermed ser ut til å få med 2 gode forkjempere for mer rettferdig og lik helsetilbuds- og sykehusstruktur til beste for hele folket i Finnmark – uansett hvor man bor i fylket.

2) At Pasientfokuslista overrasket med å bli største parti i Kautokeino med 29,8 % av stemmene. Det gir et viktig signal til Sametinget om å vie saken den oppmerksomhet den så absolutt fortjener.

3) At Pasientfokus blei overlegent størst parti i Alta med 41,6 % av stemmene er vel verdt å merke seg. Og som igjen utløser ny spenning på hva som vil skje ved kommunevalget om 2 år? Og hvem som deretter skal betros lede Alta og Kautokeino kommuner?

4) At flere valgforskere og kommentatoren var skeptiske og dermed tok feil.

5) At totalt erobret Pasientfokuslista 3.-plassen blant partiene i Finnmark med 13,1 % av stemmene.

6) Mens det på den annen side ikke var særlig gledelig å erfare at 2.-representat på AP-lista og ordfører for Ap-bastionen i Hammerfest, Marianne Sivertsen Ness nekter å samarbeide med Pasientfokus om løsninger som kan tjene hele Finnmark. Huff!

Det er det heller bare å takke og bøye oss i hatten for all støtte både for velgerne, media og de valgte for uegennyttig innsats til beste for pasientenes beste – mot mange odds og motstandere - og å ønske Pasientfokus v/Ojala og Frp v/Strifeldt lykke til i en spennende fortsettelse.

La meg samtidig ta med en oppfordring til «Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta». Tør jeg foreslå at organisasjonen snarest avvikler seg - og heller investerer sine betydelig innkasserte og oppsparte tilskuddsmidler (spillemidler fra medlemmene og folk fra protest-toget) i andeler i stiftelsen «Alta Sykehus med Pasientfokus.»

Svein Aasegg