Meninger

Dette er jo bare tull fra Johnny Ingebrigtsen (SV). Vet ikke hvilken avtale han henviser til, og hva en god stund siden er. Det at jeg kan kalle uttalelsene hans for tull er basert på egen erfaring.

Jeg fikk hjerteinfarkt i 2016. Legevakten i Kautokeino konstaterte med 100% sikkerhet at det var infarkt. Men det var ingen bønn. Jeg måtte sendes til Hammerfest med ambulanse.

Legen i Kautokeino var veldig klar på at jeg ikke ville få annen hjelp der enn smertestillende. Jeg måtte til UNN.

Jeg ble liggende i to døgn i Hammerfest, og fikk beskjed fra legene der om at dem ikke kunne gjøre noe med meg, annet enn å gi smertestillende. Jeg måtte til UNN for behandling, det var alle enige om. Når jeg spør hvorfor jeg da ligger i Hammerfest, så er det ingen som kan svare på det.

Etter å ha kommet til UNN 2 døgn etter innleggelse i Hammerfest, så blir den tette åra blokket og satt inn stent samme dagen. Dagen etter reiser jeg hjem. Når man vet hvor alvorlig et infarkt er og at hvert minutt teller, så er det meningsløst at man må sendes til et utkantsykehus som ikke kan behandle deg. Da hjelper ikke all verdens avtaler som er inngått.

Eneste som hjelper er at du kommer til et sykehus som kan gi den hjelpen man trenger.

Hans Isak Olsen

Kautokeino