Meninger

Det er rimelig irriterende – for ikke å si provoserende – å bli utsatt for villedende markedsføring. Det kan være produkter som ikke holder hva de lover – eller tjenester og servicer som ikke lever opp til hva som annonseres.

Mange utvikler en evne til å avsløre overoptimistiske løfter; hvis noe høres for godt ut til å være sant – så er det trolig det.

Ingen kan beskylde Jesus for ikke å spille med åpne kort når han forteller sine venner om hva det vil si å slå følge med ham, og det er et utsnitt av det som blir lest som prekentekst i landets kirker denne helgen – fra Mattesuevangeliet kapittel 5; « Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.

12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.»

Ikke særlig glamorøst, for å si det mildt. Så er dette bare et selektivt utvalg av hva Jesus har på hjertet. Han lover evig liv, fellesskap med Gud og et nytt forhold til sine medmennesker til dem som vil tro på ham.

Men også forfølgelser.

Vi behøver ikke å reise mange timer med fly fra Norge før vi er steder hvor dette ikke er teoretisk kunnskap, men hverdagens smertefulle erfaring. Det kan koste jobb, anseelse, og forhold til familien å bekjenne kristen tro. Og også kan det koste livet. Det er en blodrød tråd opp gjennom historien at mennesker i Jesu følge har delt skjebnefellesskap med ham selv.

Jesus driver ikke med villedende markedsføring – men er ærlig om mulige omkostninger ved å følge ham. Men – så er det millioner av mennesker som med troverdighet kan si noe om at gaven er større enn omkostningen – at fellesskapet med Jesus er det viktigste de eier.

Jeg har fått møte en del mennesker ansikt til ansikt som har betalt dyrt for å bekjenne troen. Underlig nok har de sagt at det å leve med Jesus er verdt prisen. I møte slike mennesker sitter jeg med en opplevelse av å være på hellig grunn. Som en av dem sa til meg – som selv var utstøtt av familien for sin tros skyld: «det jeg opplever er da helt normalt – det er dette Jesus snakker om . «

Ivar Smedsrød

Fung. sokneprest i Alta