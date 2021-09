Meninger

En tilstandsrapport skal si oss noe om hvordan vi har det, målt etter bestemte parametere. Vi kan kanskje definere det som «rikets tilstand».

Det er mange tilstandsrapporter som måles i samfunnet, også i skolen. Hvilken kvalitet har vi på Altaskolen? Det måles gjennom mange indikatorer og data, blant annet læringsresultater og elevundersøkelser. Nasjonale prøver er et måleverktøy, kvalitetsdialoger, elevundersøkelser, skolenes årsmeldinger m.fl. Man skal si noe om læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Så lager man seg mål og jobber for å nå disse målene. To av satsingsområdene for skoleåret som gikk var å bedre elevenes leseferdigheter og å bedre elevenes læringsmiljø (læringskultur, motivasjon og mobbing)

Pandemien har gjort at mange planlagte aktiviteter er blitt forskjøvet eller tatt bort, både i skolen og i samfunnet for øvrig. Fysiske møter mellom mennesker ble brått begrenset og verden ble veldig digital på kort tid.

I skolene i Alta kommune gjorde pandemien at vi nå har fått digitale verktøy for alle elevene, lenge før det var planlagt. Gradvis er vi blitt bedre med bruken av disse verktøyene, for det kreves kunnskap ved bruk av digitale verktøy i læringa.

Tilstanden i Altaskolen er varierende og det ser vi også over tid. Av og til går pila rett vei mens året etter kan de gå motsatt uten at tiltak er endret. Men langsiktig jobbing med tiltak gir ofte resultat. I siste tilstandsrapport gir flere elever uttrykk for mestring og motivasjon. Det er veldig bra, uavhengig om det skyldes digitale løsninger eller annet, til det har det gått for kort tid å konkludere.

Et av satsningsområdene for 2020-21 har vært guttenes leseferdigheter. Blant annet er det kjøpt inn litteratur som bedre treffer guttenes interesser, dette for å stimulere til mer lesing. Dette ser ut til å ha virket positivt, guttene motiveres til å lese mer og scorer bedre på lesing enn forrige år. Likevel må vi ikke miste fokus på jentene, som tidligere har prestert litt bedre enn guttene. Læringsresultatene er likevel ikke på nasjonalt nivå verken på 5. eller 8. trinn men vi ligger like under. Å prestere på samme nivå som resten av landet er et mål settes for Altaskolen. Elevmedvirkning, lærelyst og mestring gir god undervisningskvalitet. «Se meg tidlig» er et kjempeverktøy som brukes, et tverrfaglig samarbeid hvor relasjonsbygging er viktig.

Det fremkommer i elevundersøkelsen at færre elever opplever å bli mobbet. Det er veldig gledelig. Mobbetallet på 7. og 10. trinn ligger 2% under landsgjennomsnittet. Vi har satset på miljøterapeuter i de største skolene og har fokus på kvalitetsdialogen. Prosessen skal ikke være tilfeldig men relatert til den enkelte skole for å treffe best. Målet er at ingen skal oppleve å bli mobbet, det er nulltoleranse her, dette må fokuseres på og forebygges på alle skoler.

Lærerne og lederne skal ha all kred for den gode jobben de gjør i Altaskolen! Vi vet at ressursene fordeles på veldig mange skoler, til dels gamle og utslitte skolebygg. Men softwaren (lærerne og andre voksenressurser) strekker snart ikke til. Kommuneøkonomi, rekruttere flere og bevare både lærere og skoleledere, ressurstildeling, spesialundervisning og Kunnskapsløftet 2020 ligger i bunn. Vi må ta tak i utfordringene. Vi må ha større fokus på innholdet i skolen, læringsmiljøet. Det fortjener både barna og de voksne i Altaskolen. Da kommer vi ikke utenom å gjøre noe med antall skoler i sentral-Alta når vi også vet at barnetallet sakte går ned. Så enkelt og så vanskelig.

Anita Håkegård Pedersen

Hovedutvalgsleder i oppvekst og kultur