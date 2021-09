En oppklaring om Pasientfokus og Odd Arne Rasmussen

Meninger

Viser til den siste tids debatt, der Kristian Johnsen skriver at Odd Arne Rasmussen var en sentral initiativtaker og organisator bak stortingslista til Pasientfokus.

For å oppklare: Jeg ble rekruttert til Pasientfokus sin liste av Irene Ojala. Irene hadde snakket med vår tidligere ordfører Odd Arne Rasmussen men det var uaktuelt for han å stå på lista. Irene sa da til meg at hun hadde forespurt andre fra forskjellige partier men ikke fått noen respons. Jeg sa meg da villig til å stille opp på Pasientfokus sin liste til Stortingsvalget.

Jeg var på Barila da telefonen fra Irene kom, og Bengt Stabrun Johansen overhørte denne samtalen. Han sa etter at jeg la på at han også ville være med på lista, og vi kom i prat om dette.

Det er Irene som har fått alle de som er på lista til å stille opp. Odd Arne Rasmussen har bedt alle om å støtte denne lista og det står det respekt av. Pasientfokus-lista er det Irene og Unn Hariet som står bak etter press fra Altas befolkning. Vi håper på støtte fra hele Finnmark.

Godt valg.

Stem Pasientfokus!

Bjørn Einar Lyng