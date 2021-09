– Kjære ungdom. Dette valget handler om deg, og om dine

Meninger

Tirsdag denne uken var det skolevalg. Pasientfokus besøkte Alta Videregående skole og var heldig at vi traff mange kloke og reflekterte ungdom. Så i dag skriver jeg noen ord til ungdommen. Fordi vi oppdaget at mange ønsket å stemme Pasientfokus, men at dere ikke skulle gjøre det allikevel fordi dere ønsket en friere motorferdsellov. Andre hadde hørt om Pasientfokus – og hele 13,7 prosent stemte på Pasientfokus. Det er veldig bra! Tusen hjertelig takk for tilliten dere unge viser oss. Fordi dere som stemte Pasientfokus på skolevalget har forstått at vi også jobber for at nettopp du som er ung i dag skal få et enklere liv i fremtiden.

Til deg som er skeptisk til Pasientfokus er det viktig å tenke over at hvis du ikke er frisk så kommer du deg ikke på fjellet med snøscooter. Uansett hva motorferdselloven gir deg muligheter til. Friluftsliv med jakt og fiske blir en drøm. Hvis du i en periode av livet blir syk – da kan livet ditt fort bli til en livsoppgave – og gleden over lange snøscooterturer til fjells blir byttet ut med korte turer preget av bekymringer om hvordan hverdagen skal gå rundt.

Så kjære ungdom. Du er ung, du trur at du har livet foran deg – og det livet du ser er langt. Men tiden går fort når man har det artig. Plutselig er du 30 år, gift eller samboer, har små barn og livet består av arbeid, kjøring og henting av barn i barnehagen, skole, eller du kjører barn til og fra trening. Du får tid til en tur med snøscooter tur i helgene, kanskje en uke på høstjakta og en tur til Sverige om sommeren. Men så – ender det seg. Dine foreldres helse begynner å skrante. Du har arbeid, små barn, husbygging og lysten til et aktivt friluftsliv. Du vil oppdage at døgnet ikke har timer nok – og at du hele tiden er på etterskudd med viktige gjøremål. Du må faktisk begynne å prioritere hva du skal bruke tiden din på.

«Gleden over å få nyheten om at jeg skulle bli bestemor var stor, men samtidig kom redselen krypende – for barnet skulle fødes i februar.» For det ble faktisk slik: En Unge kvinner fra Alta skal føde – og må reise med bil 140 kilometer til Hammerfest for å sette barnet til verden. Du som i dag ikke vil stemme Pasientfokus fordi du har hørt at vi kun har en sak – er kanskje den kommende pappa som er sjåfør til kvinnen som skal til Hammerfest for å føde. Du sitter der mysende etter brøytebilens baklys mens snøfokk fra både naturen og fra kovet fra brøytebilen gjør det vanskelig å se veien. Det er den dokumenterte virkeligheten for flere unge menn som har kjørt sine kvinner over Sennalandet de fire årene vi i Pasientfokus har jobbet med saken. Eller som han sa den unge mannen jeg snakket med tidligere i høst: «Jeg var så engstelig at kroppen skalv, jeg var kvalm av bekymring – og håpet at kjæresten ikke skulle føde midt oppe på fjellet.»

Som sagt: Livet går fort når man har det artig. Du får ungdom i huset og helsen til mor og far begynner å skrante. I en periode av ditt liv må du nå prioritere. Familiens eldre trenger transport til sykehuset i Hammerfest. Det er 140 kilometer fra Alta og 280 fra Kautokeino. Dine barn skal kjøres på trening, ungdommen har sine planer og trenger litt hjelp. Det passer ikke for sjefen din at du må ha egenmelding i tre dager. Du er dratt i alle retninger. Hva skal du velge? Det er livets harde realiteter som vil innhente deg. Særlig når vi vet at det bygges et sykehus i Hammerfest som er avhengig av at nettopp du og din familie må reise til og fra kystbyen når små barn skal ønskes til verden og eldre syke skal dø. Men dine opplevelser er du ikke alene om. Ungdom og unge folk fra Lakselv, Vardø, Båtsfjord opplever mye av det samme. Det er derfor Pasientfokus er viktig:

Pasientfokus for fokus på flokken vår i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark. Les vår arbeidsplan. Løfter fra proffe politikere er løfter. Om fire år kan de si vi gjorde så godt vi kunne, men vi fikk ikke gjennomslag. Pasientfokus kan si vi arbeidet med vår arbeidsplan I fire år, men politikere synes ikke du var viktig nok. Og i det ligger en forskjell. Vi i Pasientfokus håper at du ser forskjellen.

Irene Ojala, Pasientfokus