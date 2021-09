La velgerne avgjøre

Meninger

Da du i ditt innlegg i Altaposten 1.9.21 og i Kronstadposten 3.9.21 skrev «Hvorfor denne føljetongen?», tolket jeg det som at du ikke ønsket mer diskusjon etter intervjuet med deg i Kronstadposten 13.8.21. Derfor la jeg opp til at diskusjonen ble avsluttet. Når du i et nytt innlegg i Altaposten 8.9.21 skriver «at jeg har kommet med usanne og udokumenterte påstander», blir jeg forundret. I min kronikk 23.8.21 skrev jeg:

«Når jeg for noen måneder siden forstod at Odde Arne Rasmussen var en sentral initiativtaker og organisator bak stortingslista, ble jeg mer enn overrasket».

Dette var ingen påstand, men en konstatering som jeg gjorde på bakgrunn av at en på lista hadde fortalt meg at du hadde kontaktet han og bedt han om å stille som listekandidat. Jeg hadde ikke drømt om at dette ville bli benektet av deg og at jeg ville bli beskyldt for å lyve. På bakgrunn av at du i intervjuet i Kronstadposten 27.8.21 uttaler at «det skulle være interessant å vite hvordan det er mulig å bygge opp en analyse som gir grunnlag for en slik konspirasjon og påstand», redegjorde jeg i min neste kronikk derfor for hvor og når jeg ble fortalt at du hadde rekruttert vedkommende til lista.

I ditt innlegg Grunnløse påstander i Altaposten 1.9.21 beskylder du fortsatt meg for å komme med grunnløse beskyldninger mot Pasientfokus og deg. Leste du ikke hva jeg skrev i min kronikk som stod i samme avis? Jeg skrev hvor og når jeg ble fortalt av en på Pasientfokuslista om at du hadde kontaktet han og bedt han om å stille på stortingslista til Pasientfokus. Jeg skrev også hvorfor dette gav mening. Pasientfokus hadde ved flere anledninger skrevet at de stilte liste fordi de ble bedt om det av tidligere politikere og støttespillere til Arbeiderpartiet i Alta. I et innlegg i Altaposten 19.2.21 skrev Irene Ojala:

«Forslaget om at Pasientfokus skal stille liste til stortingsvalget kommer fra tidligere politikere og støttespillere til Arbeiderpartiet i Alta – ikke fra Pasientfokus».

Hvorfor brukte du ikke innlegget 1.9.21 til å kommentere opplysningen jeg ga i min kronikk nr. 2 i Altaposten; at en på lista hadde fortalt meg at du hadde kontaktet han og bedt han stille på lista? Hvorfor fortsetter du å beskylde meg for å lyve? Dersom du mener at du ikke har gjort det, men at noen kanskje har gitt seg ut for å være deg, da må du jo si det. Når du fortsetter å beskylde meg for å lyve, selv om jeg oppgir bakgrunnen for min formulering, da minner det meg om eventyret om kjerringa mot strømmen, uansett hva mannen sa, sa kjerringa «klippe, klippe, klippe».

I en presentasjon av deg i Altaposten 14.5.21 skrev Jarle Mjøen om deg at du har en utrolig sterk posisjon i Alta-samfunnet; «Når Rasmussen taler stopper både politikere og folk flest og lytter». Når du gjennom intervjuet i Kronstadposten 13.8.21 hiver deg inn i valgkampen med sterke angrep på Arbeiderpartiet, forutsetter jeg at du forventer at noen kan ta til motmæle – ikke at alle bare skal «lytte». Jeg tok til motmæle fordi jeg mener Arbeiderpartiet ikke fortjener den kritikken du framførte. I de åtte årene partiet hadde helseminister fram til 2013 oppnådde Alta kommune stor framgang i arbeidet med å få mer og bedre spesialisthelsetjenestene i Alta. Vi fikk støtte for det som i dag er blitt til Klinikk Alta og lovnader om at tilbudene skulle økes betydelig i framtida.

Siden 2013 er det Høyre som har hatt helseminister og høyresiden som har hatt regjeringsmakta. Å legge ansvaret på Arbeiderpartiet for det som har skjedd de siste åtte årene blir i min verden uforståelig. Jeg synes vi to med dette skal avslutte «føljetongen» i denne omgang og la velgerne i Alta gjøre sine vurderinger og valg fram til mandag uten ytterligere innblanding fra oss. Du har sagt og skrevet det du har ut fra din samvittighet. Jeg har skrevet det jeg har skrevet ut fra min samvittighet.

Alta, 9.9.21

Kristian E. Johnsen