Budsjett-debatt, forakt og kutt

Meninger

Olav Gunnar Ballo nærer opp under politikerforakt uten å kjenne til prosessene eller de faktiske forholdene i Alta Kommune.

– Hvordan kunne det gå så galt? – Altas politikere river ned helse- og omsorgstilbudet til psykisk syke og eldre i Alta kommune, mener Olav Gunnar Ballo som er sykehjemslege ved Furuly.

Årets budsjettarbeid i Alta kommune kommer til å bli en av de mest krevende på mange år. Kommunen står i en situasjon der store kostnader i forhold til koronapandemien og harde kamper opp mot en tilpasning til endrede demografiske forhold skaper utfordringer opp mot en rekke budsjettposter. Vi står ikke alene i denne situasjonen; over hele landet jobbes det nå intenst med kutt i kommunal sektor der i overkant av 70% må innføre større kutt.

I Alta skal kuttene bli i overkant av 50 millioner kroner; noe som selvsagt vil ramme våre muligheter til å opprettholde en rekke av tilbudene til kommunens innbyggere. Lista over kuttforslag er lang, der ting som ungdomsskoletrinnet i Tverrelvdalen, Leirbotn oppvekstsenter, SFO, helsebadet, bassenget i Talvik og møteplassen på Betania alle står som sannsynlige kutt. Risikoen er høy for at tilbudene i distriktene vil lammes og det finnes ingen mulighet for at vi ikke vil måtte gjennomføre kutt som smerter både beslutningstakere og befolkningen i Alta kommune.

Administrasjonen og rådmannen har jobbet over lang tid med å finne frem til mulige kuttforslag innenfor sine representative sektorer; noe som er ytterst nødvendig om vi skal kunne levere et realistisk budsjett for 2022 uten å bli fratatt egen makt over budsjettet. Skulle vi bli en ROBEK-kommune ville selvsagt kuttene fortsatt komme; bare uten særlige muligheter for lokal påvirkning.

I denne kritiske situasjonen er det overraskende og underlig at Olav Gunnar Ballo, som har betydelig politisk erfaring, velger å nære opp under forakt for både administrasjonen og de folkevalgte i Alta kommune med utgangspunkt i den kjedelige nedleggelsen av Furuly sykehjem. Ballo kommer med en rekke polariserende anklager mot de som gjennom hele året arbeider aktivt for å gjøre Alta kommune bedre; uten at han har deltatt i prosessene selv eller sitter med innsikt i hva som har inntruffet.

Ved enkle retoriske grep, som å insinuere at ingen av beslutningstakerne i kommunen vet hvem «Anton i fjæra» var, gjør Ballo sitt ytterste for å male et bilde av en fiende av folket som ikke eksisterer. Kommunestyret i Alta anklages for å ha lagt ned alle utekontorene for leger i kommunen; som om denne trenden omhandler de folkevalgte i Altas særegne usselhet og ikke en nasjonal trend. Ballo treffer likevel ikke bunn-nivået før han kommer med den absurde og totalt oppkonstruerte påstanden om at «Senterpartiet tok initiativet til en anbudsrunde» med tanke på utlysningen av sykehjemsplassene som Betania har driftet for kommunen.

Det er frustrerende som folkevalgt å gjentatte ganger oppleve at sterke stemmer som tar plass i samfunnsdebatten fyrer opp under forvrenginger og egne konstruksjoner opp mot kommunestyret og administrasjonens rolle i samfunnsutviklingen. Det mangler for eksempel ikke på personer i Alta som mener noe om hva som bør gjøres i skolestrukturen; men andelen som faktisk ofrer sin egen fritid til å forsøke å gjennomføre endringer er forsvinnende liten. Det er lett å rope; men langt vanskeligere å ta hensyn til helheten ved en beslutning. Da Ballo ikke har vært engasjert og involvert i budsjettprosessene i Alta kommune er det lett å stå på utsiden å kaste stein fra eget glasshus; hvorfor ikke følge opp engasjementet med politisk deltakelse?

Alta kommune kan ikke, slik Ballo hevder, legge ned et privat foretak eller stiftelse som Betania; det må private aktører avgjøre selv. Betania har utført og vil fortsatt utføre, på en god måte, betalte oppdrag på vegne av Alta kommune. Det har også vært et klart flertall i posisjonen for å fortsette med Betania som en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet; noe som også var intensjonen angående sykehjemsplasser.

Personlig var jeg likevel overbevist om at det var ulovlig for en kommune å gi en privat organisasjon monopol på en del av tjenesteproduksjonen; noe som også ble problematisk da kommunen lå an til å måtte la en etasje på det nye omsorgssenteret stå tom om omfanget av kjøpte sykehjemsplasser skulle fortsatte som før. Verken posisjonen eller rådmannen kan klandres for å søke mot å bryte samarbeidet med Betania; flertallet anså det da også som juridisk innenfor.

Da jeg og Tage Olsen meldte avtalen inn til KOFA var det ikke et uttrykk for verken posisjonen eller rådmannens ønsker; men en prinsipiell handling basert på det vi mente var et lovbrudd. Tradisjonelt sett vil inngåelser av slike kontrakter uten at man har fulgt loven om offentlig anskaffelse medføre bøter som tar utgangspunkt i 10% av kontraktssummen. En ny avtale med Betania under de betingelsene som da forelå ville kunne medføre bøter i millionklassen for Alta kommune. Når Ballo stiller spørsmålet «hvordan kunne det gå så galt?» ville det vært åpenbart for han om han hadde fulgt med i timen. Alle som mener det er riktig å bryte loven ved å gå til direkte anskaffelse ved kjøp av sykehjemsplasser må også kunne forsvare det samme opp mot brøytekontrakter, renhold, graving eller lignende. Ville for eksempel entreprenørene i Alta akseptere at kommunen ga én aktør monopol på kontrakter verdt omkring 50 millioner kroner i året? Jeg aksepterer fullt ut at noen kan mene at det er greit; men da er vi uenig.

Årets budsjettarbeid vil bli meget utfordrende og vil medføre en rekke vanskelige kutt som vil påvirke mange i Alta kommune. Administrasjonen i Alta kommune har gjort et viktig forarbeid for å muliggjøre en åpen debatt omkring kuttforslagene; mens de folkevalgte jobber hardt med å få det til å gå opp. At mange ytrer seg i offentligheten og jobber for sine egne interesser er viktig og riktig i de kommende ukene; men å feilinformere og konstruere forklaringer på prosesser man verken har satt seg inn i eller vært en del av bør man være varsom med. Husk at kvaliteten på de folkevalgte er et uttrykk for folkets politiske innsatsvilje; de er ikke en avsondret samfunnsgruppe med onde hensikter uten forståelse for konsekvenser eller følelser.

Vegar Einvik Heitmann, uavhengig representant i kommunestyret