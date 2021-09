– Nå skal vi tynes

Meninger

I debatt på TV fra Trondheim fredags kveld kunne Jonas G. Støre opplyse at Ap vil innføre veiprising når de kommer til makta.

Dette er en avgift som skal erstatte bompengeavgift. Det betyr at alle som kjører bil skal betale uansett hvor de bor og uansett bom eller ikke. Veiprisingen vil i praksis skje ved at fra du starter å kjøre til du stopper blir kjørelengde registrert. Det blir som på 60-tallet da alle med dieselbil fikk montert kilometerteller på sine biler og etter utgangen av året fikk regning fra staten i posten.

En ny form for overvåking og enda en avgift på bilbruk for alle bileiere. Tenker mange vil få sjokkskader når slike regninger kommer for en dag. Bilavgiftene er blitt en viktig melkeku for staten, uten tanke på konsekvensene det får spesielt for distrikts Norge. Alle som i tillegg har lang vei til jobb får seg en ekstra utgift. Hvis man ser på den totale avgiften på eksempelvis kjøp av en ny diesel personbil for en gjennomsnitt bilbruker til kr 760.000,- utgjør avgiften ca. kr 360.000,-. alene. Ap har bebudet en kraftig økning i CO2-avgiften, i tillegg til at drivstoffavgiften allerede i utgangspunktet er høy.

Ap og SV fører en bilavgiftspolitikk som passer bedre i Oslo og de andre større byene uten tanke på et dårlig kollektivtilbud i grisgrente strøk i hele resten av Norge. Avgiftspartiet Ap har også sammen med SV tilkjennegjort at de vil gjeninnføre arveavgiften. Erfaringene med den var at når foreldre døde hadde svært mange barn ikke råd til å beholde hjemmene deres og var nødt til å selge. Spesielt unge etterlatte måtte i stedet ut på boligmarkedet, skaffe seg ny gjeld som mange ikke hadde råd til.

I dag har vi et skatte og avgiftsregime som ingen grense har. Eiendomssskatt, formueskatt, snart arveavgift, Co2avgift, Nox avgift, parkeringsavift utenfor sykehus og pleiehjem. I tillegg til diverse kommunale avgifter.

De fleste er nok villige til å betale skatter og avgifter. Det må til hvis samfunnsmaskineriet skal gå rundt i velferdsnorge. Men, man må være klar over at mange skatter og avgifter vi får tredd over hodene våre treffer blindt uten tanke på om vi er fattig eller rik. Det er på tide vi får et skatte- og avgiftsregime som dreies mere om til å betale etter evne og inntekt. Men da må man tette igjen en del skattehull som mange kapitalsterke har resurser til å benytte seg av.

En riktig fordeling på samfunnets byrder er det vi trenger og ikke en rekke skatter og avgifter som treffer blindt. Det er ikke rart at mange blir hjemmesittere når man får en følelse av avmakt slik at det å stemme blir som å stemme på pest eller kolera. Når man leser om pengebruken sentrale myndigheter strør om seg kan det være milliarder å spare på all sløsingen Norge står for, ikke minst på tvilsomme prosjekter i utlandet.

Også lokalt i kommunene kan det være nødvendig å se på pengebruken. En effektivisering av administrasjon, planlegging og saksbehandling. Avlastningsveien er et godt eksempel på bruk av millioner til planlegging som ikke har ført frem. Slik kan det gå når man prøver å trumpe gjennom løsninger uten alternativer. Nå skylder man på en vedtatt arealplan som ikke kan endres. Høres ut som 20- årsplaner fra sovjettiden. Vi trenger politikere som lytter til folk. Det som forundrer meg er at lokalpolitikerne rundt om i distriktsnorge ikke har vilje eller evne til å gå i rette med partiene på ulike nivåer. Er det fordi man er redd for sin egen karriere overfor sentralmakta i partiet eller også den såkalte partipisken. Vel, vi får håpe på god bedring både med pandemien og i politikken.

Edvard Romsdal