Meninger

Min støtte til Pasientfokus har avstedkommet flere avisinnlegg med usanne og udokumenterte påstander, samt underlige epistler fra lokalhistoriker Kristian E Johnsen.

Jeg har svart på Johnsens angrep både i Altaposten og Kronstadposten, og bedt om å få en beklagelse eller bevis som underbygger hans påstander. At ordvekslinger til tider kan bli opphetet er lett å forstå. Det er heller ikke uvanlig at valg av ord og begreper fort kan løpe litt løpsk. Johnsen har fått rimelig tid til å dementere sine usanne utsagn.

Ikke minst kunne dette vært gjort i forbindelse med hans siste leserinnlegg i AP og KP. Skuffende nok valgte han å fortsette sin synsing også i dette avisinnlegget. Dersom en beklagelse fortsatt uteblir, vil jeg tolke Johnsens skriverier som både uredelige og direkte ondskapsfulle, i den hensikt å svekke min troverdighet.

Det har vært mye surr i Johnsen kronikker om meg, Arbeiderpartiet og Pasientfokus, men det er følgende utsagn jeg vil at Johnsen skal beklage; «- Når jeg for noen måneder siden forsto at Odd Arne Rasmussen var en sentral initiativtaker og organisator bak stortingslista»… og - «har forlatt Arbeiderpartiet»…

Jeg håper Johnsen ser at slike usanne beskyldinger er av en slik karakter at det betinger en dokumentasjon eller en beklagelse. Jeg antar at en lokalhistoriker ser det som en fordel å rydde opp i en situasjon som kan være giftig for egen troverdighet og tillit.

Det er skremmende og ødeleggende for samfunnsdebatten hvis personer som ofte eksponeres i media, skal få fritt spillerom til å spre slike usannheter. Her mener jeg at de samme avisene som mottar slike historier også har en jobb å gjøre.

Til slutt vil jeg uttrykke håp om at flest mulig benytter seg av stemmeretten. Det er nå det gjelder.

Godt valg!

Odd Arne Rasmussen