– Hvordan kunne det gå så galt?

Meninger

Jeg var sju år da jeg møtte Alma Halse. Jeg husker de store hendene hennes, men også den milde vestlandsdialekten. I hjemmet vårt ble hun omtalt med den største respekt, selv om foreldrene mine aldri var medlemmer av Pinsemenigheten, og begge ønsket seg en sterk offentlig omsorg.

Alma Halse kom til Alta i 1937. Resten er en kontinuerlig historie om omsorg for de sykeste og svakeste i samfunnet, fra en tid der offentlige organer manglet ressurser til å stille opp. En rekke etterfølgere ved Stiftelsen Betania har ivaretatt hennes verdigrunnlag, om å yte mest hjelp til de som trenger den mest.

Lenge før det fantes noen folketrygd eller Lov om kommunehelsetjeneste, fikk Alta både institusjoner for alvorlig psykisk syke og psykisk utviklingshemmede, barnehjem for foreldreløse, alders- og sykehjem, alt gjennom ideelle organisasjoners betydelige innsats. I min barndom kunne vi i Bossekop daglig møte mennesker med et hjelpebehov, og vite at de ble tatt godt hånd om. Betania og Furuly sykehjems nærhet til lokalsamfunnet bidro til å skape toleranse overfor mennesker som ikke nødvendigvis var som alle andre.

Da jeg startet som almennpraktiserende lege i Alta i 1985 var det, I tillegg til sykehjemmet ved Alta helsesenter, sykehjem i Kåfjord og ved Furuly. Ved Betania var det et stort psykiatrisk sykehjem, slik det var det ved Jansnes i Talvik. I 1995 var Ekornsvingen sykehjem ferdig utbygd, og i 2002 kom Elvebakken sykehjem til.

Selv om sykehjemmet i Kåfjord den gang ble drevet av Frikirken, og Betania og Furuly sykehjem av Pinsemenigheten, satt avdelingslederne for alle sykehjemmene og for Hjemmetjenesten rundt samme bord og bestemte hvor søkerne på institusjonsplasser skulle få plass. «Omsorgsmøtet» ble dette forumet kalt.

Jeg hadde gleden av å møte der i mange år, som daværende tilsynslege for Hjemmetjenesten. Hver gang vi forlot møtet, var det i en opplevelse av fellesskap om krevende oppgaver som skulle løses. Hvor vi hadde vår ansettelse spilte ingen rolle for beslutninger vi sto sammen om. Vi brukte forsvinnende liten tid på å tenke på «dem» og «oss», alle var «vi».

Slik kunne jeg også, som vikarierende kommuneoverlege, oppleve søster Pauline ved Betania ringe i bekymring for Anton i fjæra eller Olemann Holten, med løfte fra henne om ledig rom når vinterkulda krøp gjennom veggene i Oles skiferhytte i Pæska eller Antons lille fiskeskøyte i Skajaluftfjæra.

Anton i fjæra har prisverdig nok fått sitt minnesmerke på Coopveggen i Bossekop. Men jeg er ikke så sikker på at rådmannen, helse- og omsorgsleder eller dagens kommunestyremedlemmer vet hvem han var.

I 1985 betjente vi ti allmennpraktiserende leger som var i kommunen den gang ni ulike utekontorer i kommunen; i Langfjord og Talvik, i Kviby, på Storekorsnes og Nyvoll, i Korsfjord, Lerresfjord, på Altneset og i Kvalfjord.

Men det finnes ikke lenger noen utekontorer i Alta. Kommunestyret har lagt ned alle ni, slik de har lagt ned Kåfjord sykehjem og sykehjemmene ved Ekornsvingen, Helsesenteret og ved Betania. Jansnes (som tilhørte Helseforetaket) er også lagt ned. Enkeltbeboere som ble tatt godt hånd om ved institusjonen, har nå kun sporadiske besøk i sine sosialboliger. Flere preges av år med rus og mangel på heldøgns botilbud.

Som tilsynslege ved Bossekop og Furuly sykehjem har jeg kunnet følge Alta kommunes behandling av begge institusjoner på nært hold. Det er en uverdig seanse. Jeg har selv, noen ganger, prøvd å nå medlemmer av kommuneadministrasjonen, når overkjøringen av Furuly har blitt for åpenbar. Men det finnes ikke lenger noe omsorgsmøte eller sidestilt forum der institusjonen kan bli hørt. Helseadministrasjonen i Alta kommunes tid er, det har jeg forstått, for knapp til at de bør forstyrres.

Alta kommune er ikke lenger noen modellkommune, verken for primærhelsetjenester generelt, eller for kommunale omsorgstilbud. Frikoblingen fra faglighet, der økonomien styrer tenkningen, er blitt mer og mer framtredende. Man kan stille spørsmål ved administrasjonens gjennomgående svikt, i en tid der det ikke finnes noen Jan Ivar Kvamme eller Daniel Haga til å legge langsiktige føringer for gode helse- og omsorgstilbud. Man kan være spørrende til rådmannens filosofi, utover tanken om innsparinger gjennom stordriftsfordeler og sentralisering.

Men det endelige, avgjørende ansvaret ligger hos politikerne. Hvor er de nå, når en organisasjon som har tilført kommunen gode tjenester i over 80 år, får undergravet eksistensgrunnlaget med anbudspremisser ingen ideell organisasjon vil kunne overleve?

Senterpartiet tok initiativet til en anbudsrunde. Nå har altså partier som AP, SV, De Grønne og Rødt vært med og tilrettelagt for kommersielle aktører, mens det mangfoldet Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre har tatt til orde for innen eldreomsorgen forsvinner på veien, gjennom deres egne bidrag i prosessen.

Er det dette våre politikere vil, rive mere ned, i en tid der de nok en gang kommer med løfter som de ikke har noen forutsetninger, aller minst faglig, for å innfri?

Olav Gunnar Ballo

Sykehjemslege