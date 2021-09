Meninger

Gjennom et langt liv i på sjøen som fisker og organisasjonsarbeider, lokalt og sentralt for norsk fiskerinæring, har jeg sjeldent møtt en stortingsrepresentant som har tatt fiskerne på mer alvor enn Bengt Rune Strifeldt fra Alta, har gjort.

Gjennom de siste fire årene har han i utallige saker bidratt til beste for vår næring, og sikkert for andre også. I 2020 var han motoren som gjorde at fiskerne i vest Finnmark fikk krabbekvote på lik linje med resten av Finnmark.

Jeg vet av erfaring at dette redder mange økonomisk, fordi prisene og lave kvoter på andre produkter er sterkt redusert. Ganske nylig fikk han fiskeriministeren med på å utsette innføringen av den nye sporingsappen for båter under 15 m. En app, på toppen av de apper vi allerede har, og som vil bli ei stor økonomisk belastning. Bengt Rune nyter stor respekt hos de fleste politikere.

Så ser vi av meningsmålinger at altaværingene er i ferd med å bytte ut en slik arbeidskapasitet som Bengt Rune er, med en person som fronter sykehuslista. Det er dette jeg kaller å skyte seg selv i foten.

Alle kjenner jo til kampen om sykehus i Alta, om jeg hadde bodd der ville jeg vel gjort det samme. Jeg tror også at Alta vil få et fullverdig tilbud om ikke lenge.

Men hva vil eller kan en enkelt person uten noe form for støtte fra et parti kunne gjøre på Stortinget i denne sak. Svaret er ingenting. Jeg er ganske sikker på at sykehussaken er mye nærmere ei positiv løsning med den stortingsrepresentanten Alta har i dag.

Så mi oppfordring til altafolket er: Kast ikke ungen ut med badevannet.

Vennlig hilsen Reidar Nilsen