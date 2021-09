Store Mor ser deg

Meninger

Personvernet får stadig trangere kår, i en tid der den offentlige omsorgen for våre liv strekker seg lenger og lenger inn i vår private sfære.

Under et skingrende gult skilt med teksten «Advarsel! Rasfare!» sto Datatilsynets daværende direktør Georg Apenes med armene i kors, i trygg forvissning om at vinterens snø for lengst hadde forlatt taket over ham. Slik fikk han illustrert at den alt oppslukende omsorgen for våre liv ikke tar slutt selv om faren alt er over.

«Storebror var nådeløs og skummel. Store Mor er mild og snill og tar deg på fanget. Den sjarmerende, omfangsrike damen tilbyr varme og trygghet fra begynnelse til slutt. Men dess mer trygghet du ber om, dess mer informasjon krever Store Mor. Derfor er hun en storforbruker av personopplysninger. Og hun tvinger deg til å ta tran.»

Georg Apenes ville ta sin tran når han selv bestemte det.

Jeg hadde gleden av å møte Apenes en rekke ganger, både på Stortinget, på kontoret hans i Tollbugata, og i hjemmet hans i Fredrikstad. I det jeg skriver dette, hører jeg på en av hans etterkommere. Mannen i radioen formulerer seg med så mange forbehold og innskutte bisetninger at det framstår som uklart om han er spesielt opptatt av personvern i det hele tatt.

Norge har levd i en unntakstilstand fra mars 2020, i en kollektiv forståelse av at vår personlige frihet måtte settes på vent, i felles solidaritet for de svakeste blant oss. Men nå vil jeg ha min frihet tilbake.

Da vi nylig besøkte min samboers familie i Finland, forsto vi tidlig at dette var et besøk våre myndigheter satte liten pris på. Koronatester før avreise måtte bekostes av oss selv. Straks vi passerte grensen, kom følgende melding opp fra Helsedirektoratet på våre mobiltelefoner: «Til deg som er på reise: Smitten øker i deler av Finland. Det betyr endrede innreiseregler til Norge og mulig krav om reisekarantene.» Ja vel? Hvordan vet Helsedirektoratet at vi er i Finland?

I oktober 2020 skaffet Erna Solberg seg nye munnbind. Munnbindene hadde en påskrift, skrevet med Caps Lock på: «ERNA SER DEG». Slik fikk landets statsminister vist sin egen befolkning hvilken omsorg hun hadde for oss. Munnbindet minnet meg om en påskrift jeg så på en kopp en gang: «Ha ikke skjeen i koppen. Du kan få den i øyet.» I motsetning til Ernas munnbind mente ikke koppen at vi skulle ta den på alvor.

Under et besøk på et restauranttoalett ved Schous plass, kunne jeg lese: «Husk å vaske hendene i minst 20 sekunder. Gjør det for Oslo.» Et rødt hjerte i det nedre hjørnet skulle gjøre budskapet moderlig og mildt. Også Helsedirektoratet hadde funnet sin plass på pissoarets vegg, med bokstaver som var større enn på plakatene om at Finnmarks befolkning måtte evakueres krigshøsten -44. «VIS HENSYN. HOLD AVSTAND. MINIMUM 1 METER.» To piler viste at det var i bredden avstanden skulle holdes.

Som når jeg besøker toalettet, ønsker jeg å kunne lukke døren bak meg også når jeg drar på ferie, uten å ha landets statsminister, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet eller Espen Nakstad med meg på turen.

Alle mine vaksinasjonssertifikater ligger nå i det sentrale helsearkivet Sysvak. Svarene på min 14-årige datters koronatester kommer elektronisk til meg fra Helsenorge.no. Kopi av slike svar kan for noen også gjelde kjønnssykdom. Tenåringers krav på vern, noen ganger også fra sine egne foreldre, avgjøres altså ikke lenger kun i enerom hos legen, men gjennom sentrale myndigheters distribusjonsrutiner til elektroniske postkasser.

Ber jeg om en resept fra min fastlege, havner bestillingen også i min kjernejournal, til felles informasjon for de det måtte angå, frikoblet fra hva jeg selv måtte mene om mine egne helseopplysninger. Jeg kunne jo bli bevisstløs i et akuttmottak, og da er slike sentrale helsearkiver gode å ha, sier de som er satt til å passe på oss.

Stadig flere steder kan gjennomsnittshastigheten på bilen min måles mens jeg passerer fotobokser som skuler på meg med sitt ene øye, og tar de bilder som behøves, av bilens skilt, av meg og av andre medfarende. Kjekt å ha, sier Store Mor, så jeg ikke skader meg og andre ved å kjøre for fort. Og dessuten: Har jeg noe å skjule for våre myndigheter? I så fall får jeg jo bare som fortjent.

Jeg passes altså på. Men hvem passer på dem som passer på oss?

Når jeg ser våre oppassere, med deres vedvarende bekymrede miner, holde pressekonferanse om hva vi helst bør gjøre i jobb og på fritiden, har jeg begynt å tenke at det er nok nå. Jeg kan tenke selv, uten noe behov for å bli sett av Erna, av Camilla Stoltenberg eller av Bjørn Guldvåg. Jeg har ikke bedt om deres fangarmer til å holde rundt meg.

Igjen tenker jeg på Georg Apenes: «Staten er behjelpelig med å skaffe de opplysningene de kriminelle trenger for å begå ID–tyveri», sa han i et intervju med Advokatbladet i det han, som 70-åring, svært motvillig skulle gå av som direktør i Datatilsynet i 2010. Dessverre stilnet stemmen hans for alltid bare seks år senere.

Åh, hvor jeg savner den mannen!

Olav Gunnar Ballo

Kronikken ble først publisert i Kommunal rapport 26/8-21.