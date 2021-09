– Slutt for Furuly sykehjem, eller?

Meninger

Sist torsdag kom den overraskende nyheten om at driften ved Furuly sykehjem blir avviklet fra nyttår. Med det ser det dessverre ut til at en mer enn 40 år lang epoke med Furuly, slik vi kjenner det i dag, er over. En historie som startet allerede for 84 år siden, da Alma Halse etablerte Betania Alta.

En trist dag for de 35 beboerne, de 75 ansatte og hele Alta kommune. Vi vet alle hva den ideelle stiftelsen Betania har betydd for lokalsamfunnet her – helt fra starten i 1937 til dagens drift med totalt 50 sykehjemsplasser i tillegg til et psykiatrisk dagsenter og bemannede boprosjekter, utleie av 35 omsorgsboliger og trygdeboliger til eldre og mennesker med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, samt barnehagedrift og ikke minst frivillighetsarbeid.

Nå får vi bare inderlig håpe at man sammen med engasjerte politikere klarer å finne alternative løsninger for bygget og fortsette utviklingen av driften med nye tjenesteområder, til beste for lokalsamfunnet – i Alma Halses ånd og god Betania-tradisjon. Så kanskje en dag…

I en pressemelding takker Betania Alta og Furuly sykehjem hele Altasamfunnet varmt for tilliten de har blitt vist, og for et godt samarbeid gjennom flere tiår. Takk til alle familier og pårørende vi har fått mulighet til å bli kjent med gjennom våre sykehjem – det har vært et stort privilegium, skriver de.

Den største takken er det imidlertid Betania Alta og Furuly sykehjem som skal ha. Min personlige erfaring med eldreomsorgen skriver seg fra ganske nøyaktig ti års «praksis» som pårørende ved Furuly fra 2004 til 2014, der begge mine foreldre hadde sitt hjem de siste årene av sitt liv. Gjennom mine så å si daglige besøk der ble jeg godt kjent med et flott sykehjem med helt fantastiske ansatte.

Ti krevende år, selvsagt – det er vondt å se de du er så uendelig glad i svinne hen og bli stadig svakere – men også ti år som lærte meg en veldig respekt for dem som arbeider i eldreomsorgen. Den vennlighet, tålmodighet og omsorg de møtte både beboerne og ikke minst oss pårørende med, til tross for en travel hverdag, var helt enestående og rørende å oppleve.

Et banalt spørsmål, selvfølgelig, men så altfor lett å glemme: Hvem er de, disse eldre menneskene, som så altfor ofte blir en salderingspost i budsjettene når politikerne skal gjøre sine prioriteringer? De er våre foreldre, svigerforeldre, besteforeldre, oldeforeldre, ektefeller, søsken, naboer, slektninger og venner. Mange av dem var barn og unge før og under krigen, flyktninger i eget land, og sammen med sine familier vendte de tilbake til et totalt nedbrent fylke, for å bygge det opp igjen og skape et nytt hjem her for seg og sine. For oss. Nå er de blitt gamle, med sviktende helse, og klarer seg ikke lenger selv. Mer enn noen andre fortjener de vår takknemlighet, respekt og omsorg. Forstår vi fullt ut hvor mye vi har å takke dem for? Hvor mye vi og samfunnet skylder dem…?

Jeg velger nå å tro det, men vi mennesker er nå gjerne oss selv nærmest, og så lenge vi selv eller våre nærmeste ikke er direkte berørt er det så mye annet som krever vår oppmerksomhet; mange innflytelsesrike interessegrupper med sterke talsmenn som krever å bli hørt og prioritert, mens generasjonen som la grunnlaget for vår velstand ikke akkurat har tradisjon for å klage mest og rope høyest. Snarere vil de vel helst ikke være til bry…

Nå er altså det nye anbudet utlyst, og dermed ser bordet ut til å være dekket for en eller annen kommersiell aktør, ofte med et multinasjonalt konsern/investeringsfond med hovedkontor i et eller annet fjerntliggende skatteparadis som hovedeier – selvsagt med sine klare krav til utbytte.

Så til våre folkevalgte vil jeg gjerne komme med en oppfordring: Når dere igjen skal diskutere kommuneøkonomien, og det helt sikkert vil komme nye krav om kutt i helse- og sosialbudsjettet, så husk at det diffuse begrepet «redusert pleiefaktor», som gjerne blir brukt for å tildekke den egentlige betydningen, bare er et annet ord for nedbemanning. I klartekst betyr det mer oppbevaring og mindre omsorg. Redusert livskvalitet for de eldre, altså. Det har de virkelig ikke fortjent.

Til Furuly og de ansatte der vil jeg gjerne sende en hilsen og si at dere kan være stolte av jobben dere gjør og har gjort i alle disse årene. Jeg føler meg trygg på at hvis mine foreldre fortsatt hadde levd, ville de bedt meg sende dere en varm hilsen og takk. Selv om slutten ble vanskelig for dem begge, var det ti gode år med trygghet, varme og omsorg. Det er godt å tenke på i ettertid. Jeg gjør det ofte.

Så tusen takk. Det har vært et stort privilegium å bli kjent med dere også.

Magnar Leinan