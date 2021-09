– Alle forstår at en enslig svale ikke kan utrette mirakler

Meninger

Jeg tror alle velgere med en minimumskunnskap om hvordan politikk skapes, forstår at en enslig svale ikke kan utrette mirakler. Hun eller han får ikke noe vedtatt uten å finne alliansepartnere. Så der har Inga Lill Olsen et saklig poeng.

Olsen glemmer likevel at det er lokalsykehus med fødeavdeling i Narvik og på Helgeland, begge med flere sykehus i nærheten. Med et uregjerlig Sennaland mellom Alta og Hammerfest sier det seg selv at også Alta må ha føde- og akuttavdeling – av hensyn til tryggheten.

Derfor treffer Altapostens redaktør blink i sitt svar til Olsen.

Kan en enslig svale fikse et sykehus? Det er bare å se på MDG og Rødt.

De er "store" parti med fylkeslag i samtlige fylker, mange medlemmer og god oppslutning på meningsmålinger. Men de har fortsatt kun et alene-mandat på Stortinget !!

Det blir det ikke resultater av.

Kun tomme markeringer fra talerstol. Som nok gleder deres velgere, men har ingen betydning for saken. Anders Aune ble eksempel på det motsatte. Han fikk gjennomslag. Av en særlig viktig grunn: Han hadde lang fartstid som folkevalgt. Han visste hvordan han skulle arbeide for å få gjennomført de viktigste punktene for Finnmarkslista etter valget i 1989.

Slik vant han tillit hos statsminister Syse og flertallet. Hans erfaring som folkevalgt i kommunestyre, fylkesting og storting (en tidligere periode) ble helt avgjørende. Pasientfokus har hittil sluppet unna profesjonelle journalisters kritiske penn. Ojala slipper å få spørsmål om hvilket standpunkt lista har i andre viktige spørsmål. Bevisste velgere vil gjerne vite hvilke andre standpunkt de støtter ved å stemme på lista om f.eks motorferdsel, EØS, rusreform, NUSSIR, grunnrenteskatt, evt. oppløsning av Troms og Finnmark osv.

Og der har nok Altaposten sviktet sin samfunnsoppgave hittil, 4 uker ut i forhåndsstemmingen. (Jeg håper ikke det er i redsel for å miste abonnenter/annonseinntekter lokalt.)

Ojala er et sympatisk menneske som har jobba iherdig i 4 år for å bevisstgjøre andre parti og politikere. Det har hun klart. Men hun har ingen erfaring som folkevalgt. Om hun skulle bli innvalgt, står hun overfor en nesten umenneskelig oppgave. Hennes velgere bør derfor skru ned forventninger om at hun alene skal fixe nytt sykehus. Ellers vil de bli skuffet over resultatet.

Det finnes en raskere vei til fødeavdeling og akuttfunksjoner: Hvis det rødgrønne kaoset fortsetter i en drøy uke til, fortsetter regjeringen Solberg - UTEN Bent Høie som helseminister.

Da blir det langt enklere for de 25 - 30 representantene fra Frp og V å fremskynde Klinikk Alta som lokalsykehus med fødeavdeling og akuttfunksjoner. Hittil har Høyre hatt veto i den saken – bundet til Høies prestisje. Høie begynner i stilling som statsforvalter i Rogaland etter valget.

Bengt Rune Strifeldt (Frp) kan komme inn på direktemandat. Trine Noodt (V) har vært inne på utjevningsmandat på hele 6 meningsmålinger. Det avhenger av at Venstre klarer sperregrensa på 4 %. Hver stemme teller!

Velgerne i Alta/Kautokeino/Loppa som ønsker en stor gruppe stortingsrepresentanter for å få et lokalsykehus i en ny regjeringserklæring, bør derfor plassere stemmen sin der den får størst virkning.

Børre St. Børresen, listekandidat (V)