Alta og helsepolitikken

Meninger

Først og fremst vil jeg si at jeg har stor respekt for fremveksten av stemmer som tar til orde for sykehus til Alta. Både Pasientfokus og velgerne i Alta, Loppa og Kautokeino er tydelige på at dagens helsetilbud ikke er bra nok og at vi som er politikere i dag har feilet i å bygge dette godt nok for de behovene som er i Alta-regionen.

Jeg tror ikke det er lurt av politikere å gå ut mot dette på måten Ingalill Olsen og Arbeiderpartiet, samt Nancy Porsanger og Senterpartiet, har gjort. Det vitner om manglende respekt for hva våre egne velgere gir oss politikere løypemelding om: Det vi har funker ikke. Høyre har vært tydelige på at vi ikke vil legge oss på samme linje som AP og SP.

Så er det sånn at Klinikk Alta er bygget kraftig opp de siste åtte årene. Det har vært nødvendig – og det krever mer arbeid og flere tjenester enn det som er der i dag. Men vårt lokallag i Alta har også vært tydelig gjennom åtte år til våre sentrale helsepolitikere om at vi må få mer til Alta. Det har vi fått. Tenk tilbake på det tilbudet som eksisterte i Alta i 2013 og sammenlign det med hva vi har fått til i dag.

Dette er ikke et innlegg hvor jeg som politiker ber alle altaværinger om å være fornøyd med hva de har fått. Jeg ser og forstår frustrasjonen i Alta veldig godt. Denne valgkampen har jeg brukt mye tid i Alta og de tilbakemeldingene jeg har fått har vært tydelige: ditt parti har ikke gjort en god nok jobb.

De tilbakemeldingene tar jeg med meg, sammen med mange gode samtaler med Pasientfokus. Vi og Pasientfokus deler et engasjement for helsefeltet, selv om vi har ulike utgangspunkt. For oss er det viktig med gode helsetjenester i hele landet. Likevel er det etter vårt syn ikke mulig å bygge to sykehus i Vest-Finnmark. Ikke fordi det ikke finnes penger, men fordi det ikke finnes nok folk.

Det er to ting vi i Finnmark mangler om dagen: Kompetent arbeidskraft og enda flere innbyggere. Med kompetent arbeidskraft mener jeg at vi har nok stillinger her til en langt større arbeidsstokk enn hva Finnmark har fra før av. Slik har det vært i noen år. Dette gjøres også gjeldende på helsefeltet og vi ser hvordan Hammerfest og Kirkenes sykehus sliter med å få kompetent arbeidskraft. Samtidig er fagmiljøene små og det er en viss risiko ved å splitte disse opp.

Mye kan gjøres for å gjøre helsepolitikken i hele Finnmark bedre og mye har vært gjort under denne regjeringen. Vi er imidlertid ikke ferdige og jeg har vært tydelig på at hvis jeg blir valgt inn på Stortinget, har jeg et mandat hvor jeg står på barrikadene for mine folk i Finnmark. Det står jeg ved.

Uansett hvem som ender opp med å bli valgt inn fra Finnmark og uansett hvilken regjering vi får etter valget, håper jeg de som kommer inn også tar med seg det. Vi politikere har vært for stille i Finnmark de siste årene. Det er på tide å kreve bedre helsetjenester og rask levering på de tingene som er lovet.

For meg, for deg, for oss alle. Godt valg.

Vetle Langedahl

Stortingskandidat

Finnmark Høyre