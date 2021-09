– Feil om Finnmarksloven

Meninger

I en kommentar 24. august sprer politisk redaktør Jarle Mjøen i Altaposten feilinformasjon og skremselspropaganda om Finnmarksloven. Kommentaren er et spekulativt forsøk på å gjøre rettighetskartleggingen i Finnmark til valgkamp. Det må også oppfattes som et forsøk på omkamp av Finnmarksloven, noe som neppe vil tjene noen.

I 2005 ble Finnmarksloven vedtatt etter enighet mellom Stortinget, Finnmark fylkesting og Sametinget. Loven var et vendepunkt for eiendomsretten og forvaltningen av land og naturressurser i Finnmark. Finnmark ble overført fra statlig styring til det nye organet FeFo. Mjøen hevder at norske og samiske politikere skal ha lovt at hele Finnmark skulle eies i fellesskap. Men Stortinget, fylkestinget og Sametinget var alle enige om at det måtte etableres et system for å utrede individuelle og kollektive eier- og bruksrettigheter på den grunnen som FeFo hadde overtatt.

Og det er nettopp det som har skjedd for Karasjok da Finnmarkskommisjonen enstemmig konkluderte med at Karasjoks befolkning eide Karasjok i 1751. Flertallet konkluderer også med at staten i ettertid ikke har brutt ned eiendomsretten til befolkningen i Karasjok. Det er dermed ikke slik at Finnmarks befolkning «mister» eiendomsretten over Karasjok, fordi Finnmarkskommisjonens rapport viser at verken staten eller Finnmark noen gang har eid Karasjok.

Rettighetskartleggingen i Finnmark gjelder rettslige spørsmål om hvem som har eiendoms- og bruksrettigheter. Det er ingen som får «nye» rettigheter, men det handler om anerkjennelse av eksisterende rettigheter. Eiendomsretten er også vernet som menneskerettighet både i Grunnloven og i menneskerettighetene. Av den grunn er det oppsiktsvekkende at Altapostens politiske redaktør tar til orde for at man kan synse om å frarøve folk eiendomsrett.

Uavhengig av hvem som er grunneier så gjelder allemannsretten, herunder adgangen til bærplukking. Mjøen kommer uansett utfall av rettighetskartleggingen i Finnmark uhindret ha mulighet til å dra på turer til fots og på sykkel i Finnmark. Folk som har tradisjonelle bruksområder vil kunne melde inn krav og få anerkjent disse bruksrettighetene. Tilgangen til øvrige naturressurser er regulert allerede i dag, og det samme vil skje med ny grunneier. At Finnmark skal bli et oppstykket kaos er det ingenting som tyder på. Per i dag er 5 felt avsluttet, og i alle feltene sitter FeFo igjen med tilnærmet alt av eiendomsrett. Karasjok-feltet er ennå ikke avsluttet, men om Karasjoks befolkning vinner fram i Utmarksdomstolen, vil Karasjok bli Norges tredje største eiendom. Vi snakker verken om noe lappeteppe eller kaos.

Mjøen er bekymret for at samisk blod skal danne grunnlag for eiendomsrett. Hadde Mjøen lest Finnmarksloven, Finnmarkskommisjonens rapporter og domsavgjørelsene, så ville han ha sett at det er bruken som er avgjørende for om noen har opparbeidet seg eiendoms- eller bruksrett, og at argumentasjon om blod slett ikke fører fram.

Ved vedtakelsen av Finnmarksloven tok Stortinget, fylkestinget og Sametinget en politisk beslutning om at rettsforholdene i Finnmark skulle kartlegges og avklares. Dette arbeidet er godt i gang og gjøres etter saklige, historiske, objektive og juridiske vurderinger. Mjøen kaller dette for tilfeldigheter. Mjøen er på villspor når han mener at høstens valg kan avgjøre om folk har eiendomsrett eller ikke. Det ville i så fall ha skapt en rettighetskartlegging basert på tilfeldigheter, og ha lite med rettsikkerhet og demokrati å gjøre.

Av Eirik Larsen (NSR)

Jurist og politisk rådgiver for sametingsrådet