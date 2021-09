Valgets kvaler

Meninger

Lørdag 28. august var jeg og ruslet i sentrum hvor alle partier drev valgkamp. Snart er det valg og da gjelder det jo å orientere seg i det politiske landskapet i Alta før man bestemmer seg. Dette terrenget er etter hvert blitt ganske kronglete og en del dilemmaer melder seg for retningen man bestemmer seg for.

Det fører til at informasjonen man tar til seg etter hvert gir en pekepinn på kompassretningen som peker ut veien man til slutt velger. For og ta Alta Ap først. Alta Ap tapte nominasjonskampen og Monica Nielsen trakk seg fra 3. plassen. Dermed er Alta Ap skviset med hensyn til stortingsplass. Det som forundrer meg er at likevel driver også Monicka Nielsen valgkamp , og for hvem? Hvis hun ikke hadde trukket seg fra 3. plassen kunne jeg forstått at hun drev valgkamp, men ikke nå.

At andre i Alta Ap driver valgkamp kan tyde på at man ikke har ryggrad til å tåle tanken på lyden av partipisken. Det gjenstår å se om strategen Kristian Johnsen, som også var på stand for å drive pr. for Ap, kan snu trenden, som sannsynligvis blir det dårligste valget i Alta noen sinne.

Jonas G. Støre i Ap har bebudet en kraftig økning i CO2 avgiften noe som igjen vil føre til kraftig økning i utgifter for all transport av varer. Spesielt til Finnmark og Troms hvor nesten alle varer fraktes på vei. Økning i utgifter til produksjon hvor CO2 avgift er aktuell. Jordbruk, fiske, anleggsdrift, reise, m.m. Også økt inflasjon. Ønsker vi det.

Frp i Alta med Strifeldt på topp har tonet flagg og har nærmest programfestet at kommunene i Finnmark skal ha eiendomsrett til all grunn i sin kommune. Dette på tvers av hva de aller fleste finnmarkinger er i mot. Med andre ord er Frp i Finnmark/Troms da også enig i at Karasjok nå må få denne rettigheten igjennom.

Det vil igjen bety at alle de andre kommunene vil følge etter. Altså et lappeteppe av grunneiere og farvel til den retten vi hittil har til å plukke bær, jakte og fiske i hele Finnmark. FEFO vil miste inntekter og blir radert ut. Som en konsekvens av alt dette må nødvendigvis Finnmarksloven enten endres eller erstattes av en annen lov. Det Frp heller burde kjempe for er å endre Finnmarksloven eller aller helst reversere den. Frp i Alta fortsetter også å slåss for en avlastningsvei ingen vil ha. Forstå det den som kan.

Når det gjelder Sp i Alta er partiet på kollisjonskurs både med Sp i Finnmark og Sp sentralt spesielt når det gjelder reserveringen av Finnmark og Troms. Sp i Alta har heller ingen stortingstaburett å gå til. Det synes å være en tverrpolitisk holdning i Alta å beholde sammensmeltningen av Troms/Finnmark.

Det betyr at Sp i Finnmark er på kollisjonskurs med både det politiske miljøet i Alta og folkemeningen her. Finnmark SV skviset Tommy Berg. Heller ikke her har Alta noe å hente politisk. Mitt inntrykk er også at flere SVere i Alta har ytret sitt mishag overfor styre og stell i SV.

Heller ikke i Høyre har vi noen som kommer til Stortinget for oss. Høyre har skviset Finnmark kraftig på statsbudsjettet når det gjelder midler til vei. Finnmark og Troms som har nesten all varetransport på vei har store behov for å gjøre denne transporten tryggere og raskere. I sykehussaken har Alta høyre sittet svært stille. Det har absolutt ikke gitt gjenlyd i korridorene.

Alta Venstre og Trine Noodt har gjort en god jobb i sykehussaken også hun uten å lykkes. Dessverre for Trine virker mulighetene for stortingsplass for henne minimale når man ser meningsmålene.

Så har vi Pasientfokus som alle di andre partiene prøver å ubetydeliggjøre. Det tror jeg kommer av at de er redd det kan få konsekvenser for deres egne resultater under valget. Tror nok en nedsnakking av Pasientfokus kan gi dem mere drahjelp enn det motsatte.

Det disse folkene har fått til som ikke de etablerte partiene har klart er å skape entusiasme og tro på at de gjør en forskjell og de har så absolutt vist at de har folket på sin side. Valgflesk og store ord derimot har ofte vist seg å ikke svare til forventningene.

For min egen del framstår valgmulighetene etter de siste dagene noe klarere. Godt valg alle sammen.

Edvard Romsdal