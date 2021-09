Ingalill og opplyste valg

Meninger

Jeg vet ikke om Ingalill Olsen skjønner hvor pinlig det virker når hun av alle oppfordrer Alta sin befolkning å ta opplyste valg.

Svar til Altapostens redaktør – Vi har god politikk for hele Finnmark, også for Alta, skriver Ingalill Olsen.

Hun står for meg som en person som nekter å ta beslutninger på bakgrunn av kunnskap. Hun vil ikke engang ha kunnskap om de valg hun skal gjøre. Utredninger og analyser av de viktigste spørsmålene i politikken avviser hun.

At Finnmark AP viser arroganse overfor befolkningen i Alta er ikke «en øm journalistisk tå», men en oppfatning av flertallet til befolkningen i Alta. Det er faktisk så ille at en tredjedel av befolkningen i Finnmark føler seg trakassert av det politiske miljøet i fylket.

Dette er meget farlig for demokratiet. Det er lett å få flertall mot Alta i Finnmark, men over tid vil det være en ødeleggende politikk. Alta er en ressurs for Finnmark og denne må utnyttes for at fylket skal få en positiv utvikling.

At Pasientfokus står fram som det viktigste alternativet i dette valget er et resultat av at de politiske partiene i fylket har tatt sine avgjørelser på bakgrunn av anti-Alta følelser og ikke kunnskap. Alle skjønner at en ordfører i Hammerfest som klapper entusiastisk når Alta sine interesser blir nedstemt, ikke kan representere Alta sin befolkning.

Enmanns representasjonen til Anders Aune har gitt oss en av de viktigste virkemidlene i regionen (tiltakssonen). La oss velge Pasientfokus denne gangen, jeg er sikker på at de vil fremme helsespørsmål både for Alta og Finnmark på en god måte.

Ole Simonsen