Meninger

Den 1.9.21 skriver Odd Arne Rasmussen i et kort innlegg at han anser at hans oppfordring til velgerne om å stemme på Pasientfokus som «et samvittighetsspørsmål» og at hans handling er «høyst demokratisk».

– Bom fra Kristian Johnsen – Jeg anser ikke mitt parti Ap som noe alternativ i dette valget, skriver Odd Arne Rasmussen.

Jeg har i min kronikk i samme avis av samvittighetsgrunn sett det nødvendig å si fra til altaværingene at jeg vurderer det som en udemokratisk handling når en gruppe politikere oppfordrer en folkeaksjon å stille liste til et politisk valg fordi man vil forhindre at Arbeiderpartiet får to mandater og at Marianne Sivertsen Næss blir valgt som stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.

Jeg har også i den samme kronikken av samvittighetsgrunn varslet folk i Alta om at jeg mener at Altaposten har dekket og involvert seg i årets valgkamp på en kritikkverdig måte. Jeg har også av samvittighetsgrunner kritisert Pasientfokus for at deres argumentasjon er konspiratorisk og preget av politikerforakt.

Når Rasmussen skriver «Hvorfor denne føljetongen?», oppfatter jeg det som et ønske fra ham om at debatten etter hans intervju i Kronstadposten avsluttes. Jeg forsøker med dette å imøtekomme det. Jeg har allerede i min kronikk sagt at jeg har gitt opp å delta i den videre politiske debatt fram til valget. Jeg synes velgerne i Alta nå skal få dagene fram til valgdagen til å ta sine valg i størst mulig fred.

Min og andres kritikk av måten Altaposten har dekket og involvert seg i årets valgkamp kan og bør vi ta opp til debatt etter valget. Min oppfordring er derfor at alle parter nå viser varsomhet i sin polemikk i de få dagene som er igjen fram til valgdagen. Til helgen forstår jeg at Marianne Sivertsen Næss vil komme til Alta for å stå på Arbeiderpartiets stand. Jeg håper altaværingene da tar i mot henne og behandler henne på en måte som altaværingene kan være stolte av i ettertid. Folk i Alta har alltid lagt stor vekt på å behandle besøkende høflig og respektfullt.

I en artikkel i Altaposten 1.9.21 skildrer Edvard Romsdal sine opplevelser og inntrykk da han besøkte valgbodene i gågata lørdag 28.8.21. Her skriver han bl.a.: «Det gjenstår å se om strategen Kristian Johnsen, som også var på stand for å drive pr for AP, kan snu trenden…». Til Romsdal vil jeg svare at jeg ikke har noen tillitsverv eller funksjon i Arbeiderpartiet.

De tolv kronikkene jeg har skrevet siden 17.2. er skrevet på egne vegne for å bidra til at tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark blir reversert. Når jeg sto på stand sist lørdag, var det fordi jeg i en kronikk varslet at jeg ville gjøre det for å vise at jeg anser også det å stå der som en kamp for bedre spesialisthelsetjenester for altaværingene.

Kristian E. Johnsen