Svar til Altapostens redaktør

Det å skrive et leserinnlegg i Altaposten og stille spørsmål om Altapostens journalistikk avstedkommer øyeblikkelig et nokså friskt svar fra avisas redaktør, med negativt ladede begrep som:

Jeg er forundret over heftigheten i reaksjonen på mitt innlegg, men kanskje jeg traff en øm journalistisk tå? Derimot er jeg ikke overrasket over at redaktøren og andre i Alta er uenig med meg. Det har ikke gått upåaktet hen, verken i AP eller andre partier, at Altasamfunnet ønsker sykehus og fødeavdeling.

Min erfaring er at ensakspartier er nettopp det de er,- kun opptatt av en sak. Det være seg om de er mot bompenger, mot vindkraft eller for sykehus. Disse partiene er oppstått av engasjement og sannsynligvis også frustrasjon, men faren for å få minimal innflytelse i Stortinget er absolutt tilstede.

Vi skal ved høstens valg avgjøre om det blir regjeringsskifte, og hvilke regjeringsalternativer ulike lister støtter er viktig informasjon til velgerne før valget.

Jeg har ikke «idiotforklart misnøyen» som redaktør Lund påstår. Jeg ser bare ganske enkelt annerledes på denne saken enn det Lund gjør. Jeg driver heller ikke å nedvurderer medmennesker eller har behov for å nedvurdere engasjementet. Jeg tar det på fullt alvor og det er nettopp derfor jeg skriver innlegg.

Det er spesielt å bli angrepet av Altapostens redaktør og attpåtil bli tillagt meninger jeg ikke har. Jeg tillater meg både å si og skrive det jeg mener, selv om jeg vet at det betyr reaksjoner både i kommentarfelt og redaksjonelt. Mitt prinsipp har i hele mitt politiske virke vært at vi skal være ærlige og si det som det er.

Jeg mener at velgerne skal vite hvor ethvert parti står, nettopp slik kan de velge hva de selv mener og foreta opplyste valg. Det kan ikke være arroganse at man mener noe annet enn Altaposten og Pasientfokus.

Kanskje det attpåtil er en forsømmelse fra Altapostens side at de partiene som har lovet sykehus til Alta og har sittet i regjering, Fremskrittspartiet og Venstre, ikke konfronteres for sine brutte valgløfter?

Arbeiderpartiets politikk er at vi har to sykehus i Finnmark, men at et allerede godt helsetilbud i Alta skal bli bedre, slik Støre lovet da han var helseminister.

Arbeiderpartiet er ikke et ensaksparti. Vi har god politikk for hele Finnmark, også for Alta. Jeg ønsker både redaktøren i Altaposten og alle Altapostens lesere et godt valg, hvor hver får gitt uttrykk for sitt syn på årets Stortingsvalg gjennom sin stemmegivning.

Ingalill Olsen (Ap)

Stortingsrepresentant