– Venter på en ny Anders Aune som ikke er redd for å gå egne veier

Meninger

Det er sannelig ikke så lett å huske hva som skjedde på den politiske arena for over 30 år siden, men det man kan forvente er at Ingalill Olsen som har sittet på tinget i to perioder i det minste har en beskjeden kjennskap til Anders Aunes rolle på tinget.

– Kritisk journalistikk, eller...? – Faktum er at Norge har verdens beste helsevesen, skriver Ingalill Olsen.

Når de fleste vet at det nettopp er Aune vi kan takke for innføringen av Finnmarksskatten og for øvrig alle særtiltakene for Nord Troms og Finnmark, tiltak som bidro til å stagnere den store og skremmende fraflyttingen, så er det historieløst at Ingalill som nettopp er fra Finnmark, kan hevde at Anders Aune led den skjebne å sitte i salen uten innflytelse i fire år. Tvert imot fikk han virkelig satt Finnmark på sakskartet, selv om han møtte sterk motbør, ikke minst båret frem av to andre finnmarkinger, Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Ap og Tor Mikkel Wara, Frp.

I ettertid sa Aune at Wara var så pass fersk på tinget at hans rolle nok kunne unnskyldes. Aune var ikke ny på Stortinget. Han kom inn i samme komite som tidligere da han representerte AP, nemlig Finanskomiteen. For han var det et lykkelig valg.

Støtte fra Syse

Aune fikk i grunnen god dialog med statsminister Jan P Syse, og selv om Syses rolle ble kortvarig kunne Aune takke regjeringssjefen for at det ble mulig å skape en tiltakssone for Finnmark og Nord Troms med fjerning av arbeidsgiveravgiften, nedskrivning av studielån, egen finnmarksskatt osv. Det er tiltak som den nye regjeringa uansett hvem nå det måtte bli, bør styrke. Forslaget om tiltakssone kom i 1990. Aune var saksordfører for nettopp tiltakssonen som skulle vise seg å bli svært viktig for å stanse fraflyttingen.

Ingen tiltakssone uten Aune

At Ingalill ikke kjenner til Aunes rolle nettopp i forbindelse med jobben for å vinne frem med tiltak for et fylke i krise, er svært skuffende. I et innlegg i Altaposten tar hun blant andre Aune som et eksempel på at representanter uten partitilhørighet er dømt til alenegang uten innflytelse.

Uten å gå for mye inn i Aunes kamp for å få gjennomført enn tiltakssone, vil vel svært mange fortsatt hevde at han fikk satt nordområdet på kartet, og at det selvsagt ikke ville blitt noen tiltakssone uten hans rolle, selv om statssekretær Odd Richard Olsen fikk det siste oppdraget i denne sammenheng, med å lansere sonen.

Fremtid for Finnmark

Det var Vidar Karlstad fra Gamvik som dannet lista, Fremtid for Finnmark. Senere ble det bare «Aune- lista» naturlig nok.

Nå var det sikkert ikke så mange som trodde Aune hadde en sjanse. Sannheten er at lista lå an til å kapre to mandater. Ulf Thomassen fra Alta stod på andre plass. Han fikk noen uker på tinget i Aunes fravær.

Må øke pakkens verdi

Siden det er så mange år siden tiltakssonen ble en realitet er det på tide å øke verdien av hele pakken. Finnmark tappes for folk, tiltakene som er over 30 år gamle må vekkes til live igjen. Vi må bare innrømme at det kan bli vanskelig å holde på innbyggerne så lenge det å bo i ekstreme klimasoner ikke gir noen form for kompensasjon. Det blir noen år nordpå- så sydover igjen.

Så venter vi på en ny Anders Aune som ikke er redd for å gå egne veier og som kan åpne øynene på politikerne som ikke finner det interessant å løfte blikket nord for Tromsø. Det har en verdi å gjøre et fireårs forsøk også her. Uten parti i ryggen går den som kommer inn på tinget en vanskelig, men ikke umulig vei. Aune forsvant ikke i skyggenes dal.

Ulf Jørgensen