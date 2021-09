– Et tryggere samfunn med politireformen!

Meninger

Reformer settes i verk fordi det er behov for endring. Politiet i dag jobber på en annen måte enn i forrige århundre, fordi kriminalitet foregår på flere ulike sett nå enn før. Derfor var det nødvendig med en styrking av politiet i form av både årsverk og måten en organiserer politiet på.

Bare i Finnmark er politiet styrket med 82 årsverk de siste 5 årene, det er en økning på 20%, og en ytterligere styrking er på trappene. I år tilsettes det 16 nye politistillinger som skal styrke tilstedeværelsen av politi ute ved lensmannskontorene. Politiet forteller at reformen gir de muligheter til å samle kompetanse og øke kapasiteten til å etterforske straffbare handlinger og oppklare saker, slik at lovbrytere blir grepet og de som er utsatt for straffbare handlinger ser at politiet er der for å hjelpe.

Politireformen har gitt politimesteren i Finnmark en mulighet til å desentralisere sin ledelse, til å styrke og samle ulik kompetanse på etterforskning, nettkriminalitet osv. Dette gir gode fagmiljøer som igjen bidrar til bolyst! Ingen steder i Finnmark har fått lavere dekningsgrad eller beredskap enn tidligere, og oppklaringsprosenten er på topp i landet med 66%!

Det blir ikke et tryggere samfunn av å bare ha et politi som spaserer opp og ned en gate, mens de virkelig store lovbruddene skjer utenfor synsranden. Politiet i Finnmark har som følge av satsingen med reformen, kunne løse flere alvorlige overgrepssaker og nettkriminalitet mot bla barn. Dette er de aller, aller mest sårbare, og politiet skal ha ros for den innsatsen de gjør for å avdekke og straffe slike kriminelle handlinger.

Venstre vil ikke tilbake til det forrige århundre, med en politikonstabel spaserende rundt som passer på. Vi vil ha et politi som er der for de som virkelig trenger at politiet løser straffbare handlinger, og forhindrer ny kriminalitet i å finne sted.

Jeg synes derfor det er svært uheldig at partier som Senterpartiet sprer ubegrunnet frykt ute blant folk, med et budskap om at lovbrudd nærmest fritt kan skje på grunn av politireformen. Lovbrudd kan en aldri forsikre seg 100% mot, men et samfunn fritt for kriminalitet må vi aldri slutte å jobbe for. Politiet løser nå flere saker og slår oftere ned på alvorlige overgreps og voldssaker. Dekningsgraden av politibetjenter ute i kommunene er den sammen som før og bedre, politimesteren har desentralisert lederteamet sitt, etterforskning av lovbrudd får mer lik vurdering nå enn før, og regjeringen har varslet en ytterligere satsing på politiet i årene fremover.

Alt i alt er politireformen en viktig reform, som tar på alvor dagens samfunn og ulike utfordringsbilder rundt lovbrudd som finner sted. En reform finner sin form etter hvert som en jobber og gjør seg erfaringer. Det er en prosess med mål om å forbedre tjenesten til folket, og gi oss trygghet i hverdagen og god beredskap dersom en kritisk situasjon oppstår.

Jeg går til valg på å fortsette denne satsingen, beholde Finnmark som eget politidistrikt, og styrke beredskapen til politiet ytterligere med et politihelikopter i Lakselv.





Trine Noodt

1. kandidat til Stortingsvalget

for Venstre i Finnmark