– Bom fra Kristian Johnsen

Meninger

Nok en gang bommer Kristian Johnsen med sine fantasifulle og grunnløse beskyldninger rettet mot Pasientfokus og undertegnede. Hvorfor denne føljetongen? I en artikkel i Kronstadposten fortalte jeg hvorfor min stemme går til Pasientfokus, samtidig som jeg oppfordret velgerne til å gjøre det samme.

Min handling er høyst demokratisk og for meg et samvittighetsspørsmål. Jeg anser ikke mitt parti, Arbeiderpartiet, som noe alternativ i dette valget, spesielt etter at Alta Ap følte det var riktig å trekke sine kandidater fra stortingslista. Dette har tydeligvis falt Johnsen tungt for brystet.

Rasmussen, Ojala og gamle hunder – Håper at jeg i alle fall har fått noen til å se at årets stortingsvalg også dreier seg om Finnmark skal gjenvinne sin rolle som egen region, skriver Kristian Johnsen.

I et nytt leserinnlegg på nett i Altaposten 31.08.21 gjentar Johnsen sine påstander. Også denne gang bygd på et falsum og konspirasjonsteorier krydret med eget tankegods fra 80-tallet. Jeg ber Kristian Johnsen beklage sine beskyldninger rettet mot min person, eventuelt fremskaffe dokumentasjon for sine påstander. Jeg ber også om at dette gjøres i alle fora hvor de samme beskyldningene er fremsatt.

Pasientfokus har fulgt den massive oppfordringen fra sine mange støttespillerne om å stille liste til stortingsvalget. Dette har de klart på en utmerket måte og uten min medvirkning.

Godt valg!

Odd Arne Rasmussen