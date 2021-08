Rasmussen, Ojala og gamle hunder

Meninger

I et tilsvar 25.8.21 til min kronikk Rasmussens nye oppskrift i Altaposten 23.8.21 beskylder Irene Ojala meg for å fare med «personlige forståelser – som ikke har rot i virkeligheten».

Den identiske beskyldningen framsetter også Odd Arne Rasmussen i et nytt intervju med i Kronstadposten 27.8.21. Begge refererer til følgende formulering i min kronikk: «Når jeg forstod at Odd Arne Rasmussen var en sentral initiativtaker og organisator bak stortingslista, ble jeg mer enn overrasket».

Ifølge Irene Ojala har dette ikke rot i virkeligheten: «Odd Arne Rasmussen har ingenting – merk deg INGEN sentral initiativtaker og organisator bak stortingslista til Pasientfokus».

I intervjuet med Rasmussen framgår det under avsnittet «-ikke rot i virkeligheten»: «Samtidig tilbakeviser han Kristian Johnsens påstand fullstendig om at han «er en sentral initiativtaker og organisator bak stortingslista til Pasientfokus»»… «Det skulle være interessant å vite hvordan det er mulig å bygge opp en analyse som gir grunnlag for en slik konspirasjon og påstand».

Til både Ojala og Rasmussen kan jeg opplyse at grunnlaget for min formulering er følgende:

En formiddag i slutten av april/begynnelsen av mai stakk jeg innom «utebordene» utenfor Barila i gågata, for å slå av en prat med de som satt der, mens jeg var på vei til biblioteket. Under samtalen rundt bordet kom vi innom temaet Pasientfokus. Helt uventet for meg fortalte da en av kandidatene på lista at han var kontaktet av Odd Arne Rasmussen og bedt om å stille på lista. For meg var den eneste logiske konklusjon på dette at Rasmussen var en sentral organisator bak lista.

Jeg har aldri tidligere opplevd at helt utenforstående har hatt en slik rolle. Dette stemte også godt med det Pasientfokus selv hadde skrevet i flere av sine tidligere avisinnlegg – at det var tidligere sentrale AP-politikere som hadde oppfordret dem til å stille liste.

Jeg hadde verken da jeg fikk denne opplysningen eller senere hatt grunnlag for å betvile at uttalelsen fra vedkommende var riktig. Rasmussen hadde, slik jeg oppfattet vedkommende, vært aktivt med i arbeidet med å rekruttere han som kandidat til lista.

Ikke minst i lys av de sterkt kritiske uttalelsene som Pasientfokus stadig kom med mot Arbeiderpartiet, var dette for meg selvsagt svært overraskende. Men i lys av at flere i Alta arbeiderparti etter nominasjonen har vært svært opptatt av at andrekandidaten på Arbeiderpartiets stortingsliste, ordfører Marianne Sivertsen Næss, ikke må velges, antok jeg at engasjementet for at Pasientfokus måtte stille liste hadde sammenheng med det.

Jeg må innrømme at jeg ikke likte tanken. Dette minnet meg mye om ulike udemokratiske og ødeleggende aksjoner som en spesiell gruppe i Alta arbeiderpartiet bedrev ved flere kommunevalg i Alta på 1980-tallet. Gjennom stryke- og kumuleringsaksjoner sørget gruppa for at bestemte personer skulle velges. For oss som var kandidater fra Bossekop og ulike distrikter ble det nærmest umulig å bli valgt til kommunestyret uten at man var forhåndskumulerte.

Ved et av valgene ble det også inngått en hemmelig avtale med en kandidat på ei bydelsliste om at man førte vedkommende som slenger på Arbeiderpartiets liste slik at bygdelistas førstekandidat ikke skulle bli valgt. Da jeg den gangen skjønte hva som hadde skjedd, iverksatte jeg i samarbeid med daværende partileder en OU-prosess i partiet som blant annet skulle forebygge at slike ting skulle gjenta seg.

På bakgrunn av at jeg var fortalt at Odd Arne Rasmussen hadde vært med blant de som arbeidet for og med Pasientfokuslista, reagerte jeg også sterkt på et stort oppslag i Altaposten 14.5.21 etter et ferskt partibarometer som Infact hadde utført for Altaposten og NRK. Artikkelen var skrevet av politisk redaktør Jarle Mjøen og hadde overskriften «Ap-fall til under 10 prosent i fersk måling for Alta: – En varslet katastrofe, mener Odd Arne Ramussen». Under lesningen av oppslaget forstod jeg at Rasmussen var kontaktet av Altaposten fordi han var en erfaren politiker fra Arbiderpartiet. Ingen opplysninger om at Rasmussen var organisator bak lista framgikk i oppslaget. Tvert i mot ble Rasmussen omtalt som «den tidligere Ap-ordfører», «den tidligere AP-høvdingen» osv. Hva er dette? – var min umiddelbare reaksjon. Er det Rasmussen som har unnlatt å informere Mjøen om at han har en relasjon til Pasientfokus, eller er det Mjøen som unnlater å informere oss lesere om dette selv om han vet det.

Etter stadig flere oppslag i Altaposten også i de etterfølgende ukene, som ut fra mine vurderinger hadde ensidig positive omtaler av Pasientfokus og sterke angrep på andre partier og i særlig grad mot Ap og Sp, fikk jeg ærlig talt en uggen følelse. I mangel på noe bedre alternativ tok jeg i begynnelsen av juni kontakt med redaktøren i Altaposten og meddelte han om min uro og bekymring. I et møte med redaktør Lund og politisk redaktør Mjøen fikk jeg forsikring om at Mjøen ikke hadde hatt noen kunnskap om at Rasmussen hadde noen relasjon til Pasientfokus da han intervjuet han i forkant av oppslaget i Altaposten 14.5.21. Hadde han hatt en slik opplysning ville han selvsagt opplyst om det. Med den forsikringen fra Mjøen trakk jeg en da påbegynt kronikk om mine bekymringer.

Jeg lot etter det bevisst være å skrive flere politiske kronikker med tilknytning til det kommende valget på to og halv måned. Men da jeg i midten av august etter en to ukers ferie kom hjem og oppdaget oppslaget i Kronstadposten 13.8.21, fant jeg det riktig å skrive om mine refleksjoner rundt Rasmussens rolle og engasjement for Pasientfokus.

Dersom Ojala og Rasmussen insisterer på at Rasmussen ikke har hatt noen rolle i forhold til at Pasientfokus har stilt liste til valget og med å rekruttere kandidater til lista, tar jeg det til orientering. På grunn av mine erfaringer med enkelte miljø i Arbeiderpartiet på 1980-tallet er jeg kanskje overfølsom overfor enkeltpolitikere og politiske miljø som driver aksjoner i tilknytning til valg.

Da Rasmussen, Mjøen og jeg arbeidet sammen i politikken på 1980-tallet, brukte Rasmussen ofte uttrykket «Det nytter ikke å lære gamle hunder å pisse beint» - Underforstått: det nytter ikke å lære gamle politikere å kvitte seg med unoter og gammel inngrodd adferd. Rasmussen gjør i intervjuet 27.8.21 et poeng av at jeg i en periode etter år 2005 ikke var medlem av Arbeiderpartiet.

Det er riktig og grunnen til det var at jeg som ansatt i Alta kommune personlig hadde en svært skremmende opplevelse med nye hunder i Ap som åpenbart hadde lært av de gamle. Jeg valgte da å melde meg inn i SV, og slapp da å melde meg ut. Etter en periode i SV konkluderte jeg med at jeg hører hjemme i Ap. Jeg var så en periode en partiløs som stemte Ap før jeg som pensjonist meldte meg inn igjen i partiet. Jeg trodde kanskje at de gamle hundene da hadde lagt inn årene, eller i det minste fått bleier.

I februar i år engasjerte jeg meg i årets stortingsvalg ved å skrive kronikken «Alta og Finnmark». Jeg trodde da at årets valg skulle dreie seg om framtida for Finnmark. Jeg bestemte meg for at jeg skulle engasjere meg i denne saken og skrev i tida 17.6. til 31.5. ti kronikker med tilknytning til dette temaet.

Etter en tid forsto jeg imidlertid at noen av mine gamle venner i Alta arbeiderparti og media i Alta ville at valget i Alta denne gangen kun skulle dreie seg om en sak – Pasientfokus og at Finnmark arbeiderparti maksimalt skal få en plass i det kommende stortinget. Jeg trodde at det skulle roe seg ned etter at jeg hadde forsøkt å formidle til noen av aktørene om mine bekymringer. Dessverre har det bare blitt verre.

Når det blir et stort oppslag i Altaposten på grunn av at to gamle damer fra Oslo har kommet til Alta for å stemme Pasientfokus og at to andre fra andre steder også har gjort det, er oppslaget for meg bare dårlig skjult tekstreklame for lista. Når gamle redaktører, ordførere og politikere blir trukket fram i søkk og kav, både enkeltvis og i bildemontasjer, fordi de vil stemme Pasientfokus og at alt annet er galt, lurer jeg på hvorfor man aldri finner fram til noen som vil stemme på noen av de tradisjonelle partiene.

Når hovedoppslaget i NRK etter en meningsmåling er et intervju av redaktøren i Altaposten hvor han anser den store oppslutning om Pasientfokus som helt forståelig, da blir jeg oppgitt. Når seks av de femten spørsmålene i avisens partipresentasjon gjelder sykehussaken, bidrar avisens til at velgerne i Alta skal ha fokus på kun en sak. Når politisk redaktør i hittil fire politiske analyser fram til valget, hittil ensidig kommer fram til at alle de politiske partiene har sviktet velgerne i Finnmark generelt og Alta spesielt. De har åpenbart bare et valg ved det kommende valget.

Jeg velger med dette å gi opp. Det har ingen hensikt å prøve på å få denne valgkampen i Alta til å dreie seg om annet enn Pasientfokus. Takk for oppmerksomheten. Ha et godt valg. Håper at jeg i alle fall har fått noen til å se at årets stortingsvalg også dreier seg om Finnmark skal gjenvinne sin rolle som egen region og fortsatt skal ha egne stortingsrepresentanter.

Forhåpentligvis lykkes resten av Finnmark med sin kamp for reversering av tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark. Dersom Arbeiderpartiet ved det kommende valget oppnår mer enn 5 % i Alta, vil jeg anse det som en valgseier. Når Odd Arne Rasmussen i intervjuet 14.5.21 forventer at partiet bare vil få 5 % og politisk redaktør i Altaposten kommer fram til noenlunde det samme i sine analyser 1.6.21, antar jeg at de vil lykkes med å få det som de vil.

Alta, 30.8.21

Kristian E. Johnsen