Meninger

I forrige uke kom en rapport som bekrefter en viktig ting om Høyres politikk. Fritt behandlingsvalg virker – og ordningen er utrolig viktig for de som velger å bruke den.

I sin evaluering av fritt behandlingsvalg, konkluderer Forskningsrådet med at det gir mer valgfrihet, økt mangfold og er svært viktig for alle pasientene som velger å bruke ordningen. Dette gjelder spesielt på rus og psykisk helse. Prinsippet bak er like enkelt som det er genialt: Du som pasient kan velge offentlig, ideell eller privat behandling der du ønsker, og der ventetiden er kortest, mens det offentlige tar regninga. Vi i Høyre går til valg på å bevare og videreutvikle fritt behandlingsvalg.

Vårt offentlige helsevesen er, og skal fortsatt være, bærebjelken i helsepolitikken i Norge. Det har den vært under koronakrisen og i alle tidligere år. Likevel har norsk helsevesen også alltid bestått av et samarbeid mellom offentlige og private. Betania i Alta er et godt eksempel på hvordan private aktører utfyller det offentlige tilbudet på en god måte. Det gir pasienter valgfrihet og bidrar til kortere ventetider for behandling. En skroting av dette tilbudet er ikke det vi trenger nå.

Vi vet hva konsekvensen av en slik skroting er. Det vil kun være de med tjukkest lommebok som får benytte seg av de private tilbudene, mens jeg og deg, må vente i kø på det offentlige tilbudet. Det var konsekvensen sist Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte landet og det vil være konsekvensen denne gangen.

Det har etter hvert kommet mange historier om hvordan fritt behandlingsvalg har reddet liv. Tidligere i sommer snakket jeg med en pasient, fra et sted i Vest-Finnmark, som fortalte meg at hadde det ikke vært for fritt behandlingsvalg, så hadde hun ikke vært her i dag. Det er mange slike sterke historier, fra sterke mennesker, som drukner i Arbeiderpartiets ønske om å sette systemet foran pasienten.

Vi vet at fritt behandlingsvalg fungerer. Og vi vet at det kan bli bedre, både for pasientene og for helseforetakene. Derfor må vi starte jobben med å sørge for at alle pasienter er klare over og bruker rettigheten sin. Det skal ikke være slik at geografi, meningene til fastlegen din eller Arbeiderpartiet skal hindre deg fra å ta fritt behandlingsvalg i bruk.

Fritt behandlingsvalg har vært og fortsetter å være en viktig sak for Høyre. Det handler om at pasientens helsetjeneste blir best når pasientene kan velge det tilbudet som passer seg selv. Derfor ønsker vi at enda flere skal få nyte godt av denne ordningen i neste periode. Dette er ikke tiden for å ta kampen mot valgfrihet og mangfold. Det vil mest sannsynlig gå på helsa løs.

Vetle Langedahl (H)

1. kandidat Finnmark